İDO'dan yolculara seyahat esnekliği, güvence ve e-sim desteği



Deniz ulaşımında konfor ve güveni öncelik haline getiren İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yolcularına sunduğu ek hizmetlerle fark yarattı.

Seyahat sağlık sigortasından vize danışmanlık hizmetine, bilet iptali sigortasından taksitli ödeme kolaylığına, araç kiralama hizmetinden internet ihtiyaçları için e-sim desteğine kadar sunduğu çözümlerle İDO, seyahatin her aşamasında yolcularının yanında olduğunu ortaya koyuyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan: “Amacımız, yolcularımıza her aşamada destek olmak”

Dr. Murat Orhan, İDO’nun yolcu deneyimini bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığını vurgulayarak şunları söyledi;

“İDO olarak sadece yolculuk anına değil, seyahatin her aşamasına değer katmayı önemsiyoruz. Bu nedenle seyahat sağlık sigortası, bilet iptali kolaylığı, değişen planlara karşı esneklik, taksitli ödeme imkanı, araç kiralama, internet ihtiyaçları için e-sim satışı, kapıda vize desteği ve Schengen vizesi danışmanlığı gibi hizmetleri hayata geçirdik. Amacımız, deniz ulaşımını yalnızca bir ulaşım aracı değil, güvenli, konforlu, hızlı ve keyifli bir deneyim haline getirmek. Yolcularımızın her adımda kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri bizim için en büyük öncelik. Hedefimiz, deniz yolculuğunu yalnızca Marmara Bölgesi’nde değil, ülkemizin tüm denizlerinde insanların hayat hikayelerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Sektörün öncüsü olmanın sorumluluğuyla attığımız her adımı, yolcularımıza değer katma vizyonuyla planlıyor; deniz ulaştırmasının geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz.”

Seyahatte güvence dönemi

İDO, yolcularına sunduğu sigorta hizmeti ile seyahat deneyimini her açıdan güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda sunulan sigorta avantajı, yolculuk sürecinde ek bir koruma ve rahatlık sağlıyor; yolculara huzurlu bir seyahat imkanı sunuyor.

Esnek planlama, bilet iptal seçeneği

Yolcuların plan değişikliklerine uyum sağlayan bilet iptali hizmeti, İDO’nun müşteri memnuniyetini merkeze alan anlayışını yansıtıyor. Bu hizmet sayesinde yolcular, seyahat planlarını diledikleri şekilde düzenleyebiliyor ve zamandan tasarruf ederek konforlu bir deneyim yaşayabiliyor.

Yurtdışı seyahatlerinde kolaylık: Vize desteği hizmeti

İDO, Ege Adaları seferlerinde yolcularının planlama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla sunduğu vize kolaylığı hizmetiyle fark yarattı. Kapıda vize uygulamasına uygun adalarda geçerli olan bu sistem sayesinde tatil planları daha erişilebilir hale geldi.

Taksitli ödeme seçenekleri:

Yolcular bütçelerini zorlamadan seyahat biletlerini eşit taksitlere dahilinde kolaylıkla ödemesini sağlıyor.

E-Sim desteği:

İDO yolcularına özel internet sitesinden satın alınan biletlere ekstra eklenen e-sim hizmeti sayesinde adalarda kesintisiz iletişim sağlıyor. Bölge hattına entegre biçimde çalışan e-sim ile internet erişimi ve telefon görüşmelerini artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor.

Araç Kiralama Hizmeti:

İDO, Windycar Araç Kiralama Şirketi ile yaptığı iş birliği sayesinde yolcularına yurtiçi ve yurtdışı tüm seferlerinde araç kiralama hizmeti sunuyor. Biletinizi alırken İDO yolcularına özel sunulan uygun fiyatlarla tercih ettiğiniz aracı ido web sitesi aracılığı kiralayabilirsiniz. Bu Hizmet sayesinde İDO’nun seferlerini düzenlediği herhangi bir iskele veya limana indiğinizde, aracınız teslim edilmek üzere sizin için hazır bekliyor olacak.





