IEA, 2025 petrol talebi görünümünü düşürdü

IEA, 2024 küresel petrol talebi büyüme tahminini değiştirmedi.

IEA, Çin'in petrol talebinin haziran ayında art arda üçüncü ay daraldığını ve ham petrol ithalatının sıkı önlemlerden bu yana en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle temmuz ayında daha zayıf olabileceğini belirtti.

"Çin'deki zayıf büyüme, küresel kazançları önemli ölçüde azaltıyor"

IEA, aylık petrol raporunda "2023'teki Covid sonrası dalgalanmanın ardından Çin'deki zayıf büyüme, küresel kazançları önemli ölçüde azaltıyor" dedi

Çin'in salgın sonrası ekonomik sıçramasının etkisi azalırken, IEA başta küresel benzinin üçte birinin tüketildiği ABD olmak üzere Batı ekonomilerinde güçlü bir talep bekliyor.

ABD'de yaz sürüş sezonunun pandemiden bu yana en güçlü sezon olmasının beklendiğini belirten IEA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) arz kesintilerinin fiziki piyasayı sıkılaştırdığını da sözlerine ekledi.

IEA, "Şimdilik arz, en yüksek yaz talebine ayak uydurmakta zorlanıyor ve piyasayı bir açığa sürüklüyor" dedi.

IEA, küresel petrol talebinin 2025 yılında bir önceki tahmine göre 30.000 varil/gün azalarak 950.000 varil/gün (bpd) artacağını söyledi. 2024 yılı için büyüme tahminini ise değiştirmeyerek 970,000 varil/gün olarak bıraktı.