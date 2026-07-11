IEA açıkladı: Küresel petrol talebi 2020'den bu yana ilk kez gerileyecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran'daki savaşın Orta Doğu'da üretim ve ihracatı sekteye uğratması nedeniyle küresel petrol talebinin 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

IEA'nın yayımladığı son petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin 2026'da bir önceki yıla kıyasla günlük 1 milyon varil azalması öngörülüyor.

Bu gerçekleşirse, petrol talebinde Covid-19 salgınının en yoğun hissedildiği 2020 yılından bu yana ilk yıllık düşüşün yaşanacağı vurgulanıyor.

Çatışmalar yeniden başlarsa toparlanma zorlaşabilir

Ajans, bu yıl beklenen daralmanın "ürün grupları ve bölgeler açısından büyük ölçüde belirli alanlarda yoğunlaştığını" belirterek petrol ve doğal gaz sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Basra Körfezi üzerinden gerçekleştirilen ihracatı aksattığını kaydediyor.

Araştırmacılar, piyasada toparlanma sürecinin başladığını belirtirken çatışmaların yeniden tırmanmasının toparlanmayı zorlaştırabileceği ve görünüm üzerindeki belirsizlikleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Senaryo belirsiz hale geliyor

IEA'nın tahmini, ateşkes sağlanacağı ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılacağı varsayımına dayanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında bu hafta karşılıklı saldırıların yaşanması, bu senaryonun giderek daha belirsiz hale gelmesine neden oluyor.

Raporda "Küresel petrol piyasasında dengenin yılın sonuna doğru yeniden arz fazlasına dönmesi bekleniyor. Fakat bu öngörü Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin kademeli olarak normale dönmesi, bunun da üreticilerin sahalarını yeniden devreye almasına ve Orta Doğu'daki rafineriler başta olmak üzere diğer bölgelerdeki tesislerin ürün sevkiyatına yeniden başlamasına bağlıdır" ifadelerine yer veriliyor.