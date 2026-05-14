IEA Başkanı Fatih Birol, Merkez'in petrol revizyonunu değerlendirdi: Enflasyon baskısı sürecek

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu yılki petrol fiyat tahminini 60 dolardan 89 dolara çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlesine ilişkin soruya yanıt verdi. CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre Birol, "Petrol 100 doların üzerinde, bir dönem 110 dolara yaklaştı. İran Savaşı başlamadan önceki fiyatların 2 misli seviyesinde. Bu birçok ülkede enflasyonu yukarı itti ve itiyor" dedi.

Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda mevcut fiyatların daha üst seviyeye çıktığının görüleceğini söyledi.

Birol, bununla beraber enflasyonu yukarı iten sebebin yalnızca petrol değil gübre fiyatlarının da bir başka baskı unsuru olarak önümüzdeki dönemde öne çıkacağını ifade ederek "Hürmüz Boğazı'nın kapanması neticesinde gıda fiyatlarında da bir artış görebileceğiz" dedi.

"Hürmüz kapalı kaldıkça baskı artacak"

Hürmüz Boğazı'nın "ivedilikle ve koşulsuz" açılması gerektiğini vurgulayan Birol, 1970'li yılları hatırlatarak o dönemde bazı ülkelerde 3 haneli enflasyon fiyatlarının oluştuğunu söyledi ve "umarım oraya gelmeden bu sorun çözülür" dedi.

Enerji piyasasında "Artık vazo kırıldı, geri dönülmesi zor olan zamanların da önümüzde olduğunu" ifade eden Birol, şu anda dünyanın çok ciddi olarak petrol ve doğal gaz arzına ihtiyacı olduğunu söyledi. Birol "Hürmüz Boğazı kapandığı için, dünyanın petrol ve doğalgaz arzının şah damarı kesildi" ifadelerini kullanarak tedariğin başka ülkelerden sağlanması durumuna işaret etti. Birol, ABD, Kanada, Norveç, Nijerya gibi önerilerin öne çıktığını ancak bunun kalıcı çözüm olmadığını söyledi.

Birol kalıcı çözümün Hürmüz Boğazının açılmasıyla mümkün olacağını söyledi.