IEA: Küresel bakır arzında 2035'e kadar yüzde 25 açık oluşabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bakır fiyatlarının rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen küresel bakır arzının 2035 yılına kadar talebin yüzde 25 gerisinde kalabileceğini bildirdi.

Ajansa göre, yapımı süren ve planlanan maden projeleri hızla artan küresel talebi karşılamakta yetersiz kalıyor.

Maliyetler ve cevher kalitesi baskı oluşturuyor

IEA, yeni maden projelerinin geliştirilmesindeki zorluklar ile artan yatırım maliyetlerinin arz açığını büyüten temel unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Ayrıca ortalama bakır cevheri tenörünün 1991 yılından bu yana yaklaşık yüzde 40 gerilemesi nedeniyle aynı miktarda bakır üretmek için daha fazla kayaç işlenmesi ve daha yüksek yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ajansın yüzde 25'lik arz açığı tahmini, mevcut maden projeleri ve yürürlükteki politika varsayımlarına dayanıyor.

Temiz enerji dönüşümünde kritik rol

IEA, bakırın temiz enerji teknolojileri, ulaşım, inşaat, veri merkezleri ve savunma sanayisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ajans, bu alanlarda hızla artan talebin karşılanabilmesi için yeni yatırımların hızlandırılması gerektiğine işaret etti.