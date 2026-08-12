IEA petrol arzı tahminini düşürdü: 2026'da yüzde 4'lük kayıp bekleniyor

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'da temmuzdan bu yana yeniden artan çatışmalar nedeniyle 2026 yılı küresel petrol arzı tahminini aşağı yönlü revize etti. Ajans, dünya petrol arzının bu yıl günlük 4,3 milyon varil, yaklaşık %4 azalmasını bekliyor.

IEA'nın aylık petrol piyasası raporuna göre toplam küresel arzın 2026'da günlük 102,02 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Bu seviye, ajansın bu yıl için şimdiye kadar açıkladığı en düşük arz tahmini oldu.

Arz tahmini 600 bin varil daha düşürüldü

Temmuz raporunda küresel petrol arzındaki düşüşün günlük 3,7 milyon varil olacağını öngören IEA, son gelişmelerin ardından tahminini 600 bin varil daha aşağı çekti.

Ajans, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve Babülmendep Boğazı'ndan kesintisiz geçişi sağlayacak bir anlaşmanın hâlâ sağlanamadığını belirterek, yılın geri kalanına ilişkin arz beklentilerinin yeniden düşürüldüğünü bildirdi.

Son 5 yılın en büyük arz açığı bekleniyor

IEA ayrıca petrol piyasasının günlük 1,8 milyon varillik arz açığıyla karşı karşıya olduğunu ve 2026 genelindeki açığın son 5 yılın en büyüğü olmasının beklendiğini açıkladı.

Yüksek enerji fiyatlarının talep üzerindeki baskısı da güçlenirken, ajans 2026 yılı küresel petrol talebindeki düşüş tahminini yaklaşık %50 artırarak günlük 1,6 milyon varile çıkardı. Bu, yıllık ortalama bazda 2020'deki Kovid-19 salgınından bu yana görülen en büyük talep daralmasına işaret ediyor.

Alternatif güzergâhlar kayıpları sınırladIEA, savaşın başında gündeme gelen en olumsuz senaryolara kıyasla üretim kayıplarının daha sınırlı kaldığını, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif boru hatları ile Hürmüz Boğazı'nda kullanılan tanker ağının kesintilerin bir bölümünü telafi ettiğini belirtti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, son bir haftada bölgeden günlük yaklaşık 9 milyon varil petrol sevk edildiğini, bunun savaş öncesi hacmin yaklaşık yarısına karşılık geldiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı için aciliyet vurgusu

IEA, petrol piyasasının yıl sonuna doğru yeniden arz fazlasına geçmesini ve küresel stokların 2027'de toparlanmasını bekliyor. Ancak mevcut stok tamponlarının hızla tükenmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının giderek daha acil hale geldiği ve piyasa risklerinin yüksek seyrettiği vurgulandı.