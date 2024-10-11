İflas dalgası büyüyor, 14 yıl sonra en yüksek seviyede! Kurumsallar dışında artık kişiler de başvuruyor

Dünya büyük bir iflas dalgasının eşiğinde. Avrupa’nın dev ekonomilerinden de ürkütücü rakamlar gelmeye devam ediyor. Almanya da şirket iflaslarında rekor seviyelere ulaştı. On binlerce şirketin risk altında olduğu ekonomik durgunlukta, 14 yıl sonra tek çeyrekte yaşanan en büyük iflas artışı görüldü. İflasların nedeninin alışılmışın dışında yüksek faizler olduğu belirtiliyor.

İflas başvurularında çift haneli rakamlar görülüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,7 yükseldi.

Destatis’in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, "İflaslarda Haziran 2024 haricinde Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." ifadesine yer verildi.

Taşımacılık, depolama ve inşaat sektörü tek tek kepenk indiriyor

Açıklamaya göre, Eylül 2024’te en çok iflas, her 10 bin şirkette 10,8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 8,5 vaka ile inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,2 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Temmuz 2023'te yaklaşık 3,1 milyar avroydu.

Kurumsal dışında kişisel iflaslar da arttı

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 690 borçlu da eylülde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttı.

Bu arada Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında temmuz ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, temmuzda iflas eden işletme sayısı Temmuz 2023'e göre yüzde 22,1 artarak 1927'ye yükseldi.

14 yılda tek bir çeyrekte kaydedilen en yüksek iflas sayısı

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) de Almanya'da yılın temmuz-eylül döneminde toplam 3 bin 991 şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve bunun son 14 yılda tek bir çeyrekte kaydedilen en yüksek iflas sayısı olduğunu bildirdi.

IWH, yaptığı açıklamada, en son 2010’nun ikinci çeyreğinde 4 bin 71 şirketin iflas ettiğini belirterek, o dönemde 2008 küresel finansal krizinin etkilerinin devam ettiğini hatırlattı.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, Almanya’da iflasların sayısının şu anda önemli ölçüde daha yüksek bir seviyede olduğunu belirterek, Eylül 2024’teki iflas rakamlarının, 2016-2019 arasındaki eylül ayı ortalamasının yüzde 44 üzerinde olduğunu kaydetti.

Pek çok şirket Pandemi döneminde devlet desteği aldı

IWH, Kovid-19 salgını sırasında birçok şirketin devlet desteği aldığını ve bu nedenle iflasların “yapay olarak düşük tutulduğunu” da açıkladı. IWH'ye göre, o dönemde desteklenen şirketlerin çoğu şimdi zor durumda.

Alman ekonomisinde yavaşlama riski

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Ekonomide daralma yaşanmıştı

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.