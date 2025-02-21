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İflas eden çelik devinin fabrikasına, Türk şirket talip oldu

Çelik üreticisi Liberty Steel'in 2024 yılı Aralık ayında iflas eden Lüksemburg Dudelange'deki fabrikasına Tosyalı Holding talip oldu.

Haber Merkezi
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İflas eden çelik devinin fabrikasına, Türk şirket talip oldu
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Liberty Steel, Lüksemburg Dudelange fabrikasına Türk çelik devi Tosyalı talip oldu. Fabrika, Avrupa çelik pazarındaki küçülme, buna bağlı üretim eksikliği ve son dönemde artan finansal zorluklar nedeniyle uzun bir süredir zor günler geçiriyordu.

Liberty Steel Dudelange fabrikası 2024 yılı Aralık ayında iflas etmişti. Lüksemburg basını, fabrika işçileri için endişeli bekleyişin kısa süre içinde sona erebileceğini, Türkiye’den Tosyalı Holding’in fabrikayı satın almak için teklif verdiğini yazdı.

Liberty Steel fabrikasında üretime kısa sürede yeniden başlanabileceği ve aralarında Türkiye'nin en büyük çelik şirketinin de bulunduğu potansiyel alıcıların sahaya ilgi duyduğu bildirildi.

İki şirket masada 

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre tekliflerin 14 Şubat’ta verildiği ve halen değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı. Süreç içinde çok sayıda teklifin incelendiği, son aşamada Tosyalı Holding ve bir muhtemel alıcının teklifinin daha masada olduğu belirtildi. 

Tosyalı, Türkiye’nin global çelik üreticisi konumunda

Tosyalı bu fabrikayı satın alırsa, Avrupa’daki üretim gücüne önemli bir destek eklemiş olacak. Faaliyetlerini Tosyalı Holding A.Ş çatısı altında yürüten Tosyalı’nın 3 kıtada sayıları 40’ı aşan tesisi ve yaklaşık 15.000 çalışanı bulunuyor. 70 yıllık bir şirket olan Tosyalı, yıllık 15 milyon tona yakın demir-çelik üretimi ile Türkiye’nin global çelik üreticisi konumunda. 

Liberty Steel zor günler  geçiriyor

Avrupa’daki fabrikalarında son birkaç yıldır önemli sorunlar yaşıyor. Liberty, çelik devi Arcelor Mittal'in Doğu Avrupa varlıklarını 2019 yılında satın almış ancak 140 milyon euroluk borcunu ödeyememişti. Kısa süre önce bu ödemedeki aksama nedeniyle açılan dava sonuçlandı ve Arcelormittal, Liberty Steel'in Doğu Avrupa bölümünü satma hakkını kazandı. Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Arcelormittal, AB rekabet yasaları nedeni ile söz konusu fabrikayı elde tutamıyor.

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