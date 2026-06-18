Ifo, Almanya'nın 2027 büyüme tahminini düşürdü

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Alman ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Ifo'nun yayınladığı raporda, Enstitü, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini değiştirilmeyerek yüzde 0,8 seviyesinde korudu. Enstitü, mart ayında yüzde 1,2 olarak açıklanan 2027 yılı GSYH büyüme tahminini ise Orta Doğu’daki savaşın ekonomik yansımaları nedeniyle yüzde 0,8’e düşürdü.

Enflasyonun bu yıl yüzde 2,9’a yükseleceği öngörülen raporda, önümüzdeki yıl ise hafif bir gerilemeyle yüzde 2,7’ye düşeceği tahmin edildi. Raporda, çekirdek enflasyonun ise bu yılki yüzde 2,4 seviyesinden gelecek yıl yüzde 2,7’ye çıkmasının beklendiği belirtildi.

Ekonomik toparlanmanın kış aylarında ivme kazandığına işaret edilen Ifo raporunda, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH’nin, 2025’in son çeyreğindeki yüzde 0,2'lik seviyesinden 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 0,3’e yükseldiği belirtildi. Raporda, bu dönemde genişlemeci maliye politikasının yanı sıra özellikle AB ülkelerine yapılan ihracatın artmasıyla dış ticaret sektörünün hareketlendiği aktarıldı.

Buna karşın, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı enerji fiyat şokunun hanehalkının satın alma gücünü erittiği ve özel tüketimi baskıladığı vurgulanan raporda, toparlanmanın ilkbahar çeyreğinde duraklayacağına işaret edildi.

Raporda, federal hükümetin kamu yatırımlarını artıran mali paketinin ekonomiyi kademeli olarak desteklemesinin beklendiği öngörüsüne yer verilirken kamu harcamalarının bu yıl ve gelecek yıl ekonomiye 0,5 puanlık katkı sağlayacağı, enerji fiyat şokunun ise büyümeyi her iki yılda da 0,4'er puan törpüleyeceği aktarıldı.

Bütçe açığı Maastricht kriterlerini aşacak

Söz konusu büyüme desteğinin kamu maliyesine maliyetinin yüksek olacağı uyarısında bulunulan raporda, genişlemeci mali politikanın etkisiyle bütçe açığının GSYH'ye oranının, 2025'teki yüzde 2,8 seviyesinden 2026'da yüzde 4,1'e, 2027'de ise yüzde 4,9'a fırlayacağı öngörüldü.

Raporda, bu oranın, Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3’lük Maastricht limitini büyük ölçüde aştığı vurgulandı. Buna bağlı olarak, Almanya'nın toplam kamu borç stokunun GSYH'ye oranının da 2027 yılında 5 puana yakın artışla yüzde 68,1'e ulaşacağı tahminine yer verilen raporda ayrıca enerji ithalat maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle Almanya'nın bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 34 milyar avroluk bir satın alma gücü kaybı yaşayacağı hesaplandı.

Yapısal sorunlar ve aşağı yönlü riskler

Enstitü raporunda, ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik karamsar duruşun korunduğu aktarılarak, demografik değişimlerden kaynaklanan iş gücü arzı eksikliği ve iş gücü üretkenliğindeki zayıf seyir nedeniyle, 10 yılın sonunda potansiyel büyüme oranının yüzde 0,1'e kadar gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, mevcut ekonomik tahminlerin Orta Doğu’daki savaşın seyrine bağlı olduğunun altı çizilerek bu durumun ciddi aşağı yönlü riskler barındırdığı vurgulandı. Ifo raporunda, enerji fiyatlarının kademeli olarak düşmesi beklense de tahmin dönemi sonuna kadar savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalacağı öngörüldü.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği büyük enerji fiyat şoku ekonomik faaliyetleri yavaşlatırken, son derece genişlemeci bir maliye politikası büyümeyi destekliyor. Alman ekonomisi şu anda karşıt güçlerin etkisiyle döngüsel bir değişim yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Wollmershauser, Alman ekonomisinin geçici olarak durgunlaşacağını ancak resesyona girmeyeceğini vurgulayarak, Orta Doğu'daki çatışmanın yatışması şartıyla, toparlanmanın yaz çeyreğinde yeniden başlayacağını ve yıl sonuna doğru hız kazanacağını ifade etti.