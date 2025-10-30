  1. Ekonomim
  İGA İstanbul Havalimanı 7 yaşında
İGA İstanbul Havalimanı 7 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,” İGA İstanbul Havalimanı hizmete girdiği yedi yıldan bu zamana kadar toplam 402 milyon 937 bin 350 yolcu kullanırken 2 milyon 695 bin 738 uçuş trafiği yaşandı” açıklamasında bulundu.  

İGA İstanbul Havalimanı 7 yaşında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabında “Eşzamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek uluslararası havacılığa yeni bir standart kazandırdık” ifadeleri ile paylaştı. İGA İstanbul Havalimanı 7 yaşında - Resim : 1

 Bakan Uraloğlu’nun paylaşımı şu şekilde yer aldı:

İstanbul Havalimanımız 7️⃣ Yaşında 
Cumhuriyetimizin 102. yılında Türkiye, dünyaya açılan kapısı ile güçlenmeye devam ediyor.

7 yılda toplam 402 milyon 937 bin 350 yolcumuzu ağırladık, 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğini başarıyla yönettik.
 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan rapora göre günlük ortalama Bin 556 uçuş ile Avrupa’nın başkent havalimanlarını geride bıraktık.  Eşzamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek uluslararası havacılığa yeni bir standart kazandırdık. Türkiye Yüzyılı’nda; ulaştırmada, havacılıkta, her alanda güçlü ve iddialıyız” 

İGA İstanbul Havalimanı 7 yaşında - Resim : 2Öte yandan Cumhuriyet’in 102'nci kuruluş yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında yabancı konuklara Türk bayrağı hediye edilirken, müzik dinletileri ve folklor ekiplerinin gösterileri yolcular tarafından ilgi ile seyredildi.

