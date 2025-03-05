Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı!

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile boru hattının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

"Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihinde önemli bir gün"

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şunları söyledi:

"Bugün Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihinde önemli bir gündür. Nahçıvan'da Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 1.5 yıl önce gaz hattının temelini atmıştık. Bugün özel törende bulunuyoruz. 1. Karabağ Savaşı'nda Nahçıvan'ı da işgal etmek istediler. Bütün Nahçıvan'lılar seferber oldular ve işgalcileri engellediler. Bugün Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke büyük projeleri gerçekleştiriyor"

"Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz.

"30 yıl boyunca doğal gaz ihtiyacını karşılayacak"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

"Türkiye ve Azerbaycan barışın ve huzurun tarafındadır"

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."

Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattının önemi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) göre Iğdır-Nahçıvan hattıyla özerk bölgenin 500 milyon metreküplük yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamı Türkiye üzerinden karşılanacak.

BOTAŞ'a göre proje yaklaşık 85 kilometre boru hattı inşasını kapsıyor.

Böylece Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Türkiye'deki Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'na bağlanacak.

Proje ile yaklaşık 500 bin kişiye ev sahipliği yapan Nahçıvan'ın enerji arzının güvence altına alınması hedefleniyor.

Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın üçüncü ortak doğal gaz projesi.

İki ülke arasında geçtiğimiz yıl kaleme alınan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile mevcut boru hatlarının kapsamı genişletilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedariğinin artırılması ve enerji konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.