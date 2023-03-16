Iğdır'da bir alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Iğdır'ın merkez ilçesine bağlı Suveren köyünde sınırları çizilen alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
AA
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Iğdır’da teknoloji geliştirme bölgesinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.