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Iğdır'da bir alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Iğdır'ın merkez ilçesine bağlı Suveren köyünde sınırları çizilen alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Haber Merkezi
AA
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Iğdır’da teknoloji geliştirme bölgesinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.