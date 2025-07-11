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Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi

Doğu'nun Çukurovası Iğdır’da hasadı tamamlanan kayısıda toplam 40 bin ton rekolte elde edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi
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Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle dikkat çeken Doğunun Çukurova’sı Iğdır Ovası’nda, başta merkez olmak üzere Tuzluca köylerinde kayısı hasadı tamamlandı. Bölgede üreticiler bu yıl yaklaşık 40 bin ton kayısı rekoltesi elde etti. Hasat edilen kayısıların bir kısmı iç piyasaya sunulurken, Iğdır şalağı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’ya da ihraç edildi. Bu özel kayısı, bölgenin tarım ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor.

"İlimizde yaklaşık 40 bin ton üzerinde kayısı hasadı bitmiş durumdadır"

Üreticilerin bu yıl bereketli bir hasat yaptığını belirten Iğdır Tarım İl Müdürü Ahmet Tingiş, "İlimizde yaklaşık 40 bin ton üzerinde kayısı hasadı bitmiş durumdadır. Şu an sadece ak kayısı dediğimiz kayısı hasadı yapılıyor. Bir hafta içinde o hasadın da bitmesini bekliyoruz. Üreticilerimiz güzel bir şekilde katma değeri yüksek ürünlerini sattılar. Üreticilerimiz üretmeye devam etsinler, biz üreten üreticilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yanındayız" dedi.

Hasadı yapılan binlerce ton kayısı şehrin farklı noktalarındaki soğuk hava depolarından bekletilerek ihtiyaca göre ihraç ediliyor.

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