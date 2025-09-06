  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Iğdır'da şap hastalığıyla yapılan etkin mücadele üreticinin yüzünü güldürdü
Iğdır'da şap hastalığıyla yapılan etkin mücadele üreticinin yüzünü güldürdü

Iğdır'da, şap hastalığıyla mücadele kapsamında hayvanların yüzde 85'inin aşılanması üreticileri sevindirdi.

Iğdır'da şap hastalığıyla yapılan etkin mücadele üreticinin yüzünü güldürdü
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 milyonun üzerinde büyük ve küçükbaş hayvanın yaşadığı kentte, şap virüsüyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Veteriner hekimler, il genelinde hayvancılık üretimi yapılan her noktaya ulaşarak aşılama çalışması yürütüyor.

Kentteki besi işletmeleri, hayvancılık tesisleri ve ahırların büyük bir bölümünü gezen ekipler, hayvanların yüzde 85'ini aşıladı.

Aşılamada yakalanan oran, pazarların açılmasını bekleyen üreticileri mutlu etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geçtiğimiz günlerde, şap hastalığı ile mücadele kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da kapatılan hayvan pazarlarının önümüzdeki hafta yeniden açılacağını duyurmuştu.

"Kentte 102 bin civarında büyükbaş, 1 milyon 150 bin civarında da küçükbaş hayvan var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kentte tüm hayvan hastalıklarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Kentte 102 bin civarında büyükbaş, 1 milyon 150 bin civarında da küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade eden Tingiş, "Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekiplerimiz, sahada işletmeleri, hayvanları kontrol ederek hayvan hastalıklarına ve özellikle son zamanlarda ülkemizde görülen şap hastalığına karşı gerekli mücadeleyi sürdürüp, önlem almaktadır." diye konuştu.

"Veteriner hekim arkadaşlarımız sahada gerekli aşılamaları yapıyor"

Aşılama çalışmaları sayesinde birçok üretim alanında önlem almayı başardıklarını anlatan Tingiş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda şu an itibarıyla ilimizde yaklaşık yüzde 85 gibi aşılama oranını yakalamış bulunmaktayız. Veteriner hekim arkadaşlarımız sahada gerekli aşılamaları yapıyor. İlçe müdürlüklerimiz ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerimizle, işletmelerin hem dezenfeksiyonlarını hem de aşılarını yapıyoruz. Üreticilerimiz bakanlığımızın aşılarına güvensin ve aşılama yaptırsın. Hastalıkları ancak aşılarla yenebiliriz." dedi.

"Aşıları yaptırdığımız için herhangi bir zarar görmüyoruz"

Çiftçilerden Sultan Gürel ise büyükbaş hayvan çiftliğinin olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadıklarını anlattı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Aşılama yapmazsak, hayvanlarımız her türlü hastalığa açık olur. Aşıları yaptırdığımız için işletmemizde herhangi bir zarar görmüyoruz. Bizi zamanında uyardıkları için aşıları zamanında yaptırdık ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. SAT-1 hastalığından da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görmedik, sebebi ise aşıları zamanında yaptırıyor olmamız. Aşıları komşu illerimizde de zamanında yapılırsa iyi olur. Ekiplerinden Allah razı olsun, uyarılarını dikkate aldığımız zaman hiçbir sıkıntı görmüyoruz."

