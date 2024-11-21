Iğdır'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki, 1911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 17 milyon 750 bin lirayla Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahalledeki, 8 bin 763,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 65 milyon lirayla Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından sunuldu.

Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 3 bin 371,38 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 190 milyon lirayla Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden geldi.