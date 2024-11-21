  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Iğdır'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Takip Et

Iğdır'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Iğdır'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifler Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi'nden 17 milyon 750 bin lira, Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 65 milyon lira ve Himpaş İnşaat'tan 190 milyon lira olarak sunuldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Iğdır'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki, 1911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 17 milyon 750 bin lirayla Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahalledeki, 8 bin 763,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 65 milyon lirayla Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından sunuldu.

Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 3 bin 371,38 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 190 milyon lirayla Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden geldi.

AK Parti Beylikdüzü binasına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktıAK Parti Beylikdüzü binasına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktıGündem

 

Bakan Fidan'dan BRICS açıklaması: Ortaklıkla ilgili bir teklif aldıkBakan Fidan'dan BRICS açıklaması: Ortaklıkla ilgili bir teklif aldıkGündem

 

Ekonomi
SPK'dan 17 şirketin sermaye artırımına onay
SPK'dan 17 şirketin sermaye artırımına onay
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
Bakan Şimşek iddialara yanıt verdi
ABD'de ikinci el konut satışlarında artış
ABD'de ikinci el konut satışlarında artış
ABD'li dev banka Citi'den TCMB yorumu: Aralıkta faiz indirimi için zemin hazırlıyor
Merkez Bankası, aralıkta faiz indirimi için zemin hazırlıyor
Capital Economics: Türkiye'de faiz indirimi hala uzakta
Capital Economics: Türkiye'de faiz indirimi hala uzakta