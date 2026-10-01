İGE A.Ş, 322,5 milyarlık kredi talebi için 282,1 milyar lira kefalet sağladı

CANAN SAKARYA / ANKARA

2026 yılında İGE A.Ş. tarafından 290 milyar lira kredi için destek sağlanması hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil başta olmak üzere ihracat destekleri ile ABD'nin yüzde 12,5'lik ilave gümrük vergisine ilişkin milletvekillerinin soru önergesini yanıtladı. Bakan Bolat, ABD yönetimince yürürlüğe konulan ilave gümrük vergilerinin sadece Türkiye’ye yönelik olmadığını belirterek, daha geniş kapsamlı bir dış ticaret politikasının sonucu olduğunu kaydetti. Bakanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini ABD'li muhataplarla temasların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Bolat, “Önümüzdeki dönemde de ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla gerekli tüm girişimler sürdürülecektir” dedi.

Bolat, istihdam ve ihracata önemli katkı sağlayan tekstil ve konfeksiyon ile deri ve deri mamulleri sektörlerinin desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir yaklaşım benimsendiğini, özellikle KOBİ'lerin yeni pazarlara açılmaları, ihracat kapasitelerini artırmaları, markalı, katma değerli ürün ihracatını gerçekleştirmelerini teşvik edildiğini kaydetti. Bu kapsamda, 2025 yılında mal ihracatına 25.5 milyar lira, hizmet ihracatına ise 7.4 milyar lira destek sağlandığını ve 2026 yılı için yaklaşık 45 milyar liralık bütçe öngörüldüğünü kaydeden Bolat, ihracatçının uygun koşullarda finansmana erişimi için Türk Eximbank tarafından 2026 yılında 59 milyar dolar kredi hedefi belirlendiğini belirtti. Bolat’ın verdiği bilgiye göre, İGE A.Ş. tarafından 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 322.5 milyar liralık kredi talebi için 282.1 milyar lira kefalet sağladı.

Türk Ticaret Bankası 2025'te 76.3 milyar lira finansman desteği sağladı

İGE A.Ş. tarafından devralındıktan sonra faaliyetlerine yeniden başlayan Türk Ticaret Bankası da 2025 yılında ihracatçılara 76.3 milyar lira finansman desteği sağladı. 2026 yılı için ise 100 milyar lira finansman destek hedefi belirlendi. İlaveten, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı. Bu limitin 1.5 milyar liralık kısmı tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörlerine tahsis edildi. Yurt dışından döviz sağlayan ihracatçılara sağlanan yüzde 2'lik döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3 olarak uygulanması kararlaştırılarak, uygulama süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.