İGE, Türkbank’ı da bünyesine katıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL’lik en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ aldı.

Dün paylaştığımız “Türkbank İGE’ye devroluyor” haberinde ihalede 455 milyon TL ile en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE) verdiği teklifin onaylanacağı, resmi kurumlardan da kısa zamanda açıklama yapılacağından bahsetmiştik. İlk resmi açıklamada da Türk Ticaret Bankası (Türkbank) tarafından yapıldı. İhalede en yüksek teklifi İGE’nin verdiği belirtilen açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Fon Kurulu’na sunularak sonuçlandırılacağına dikkat çekildi.

İhracatçının finansmana erişimi hızlanacak

Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde 1 Mart 2022’de faaliyete geçen İGE’ye Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankası da ortak. İGE, sermaye yetersizliği içinde olan ihracatçılara münhasıran, ihracat kredileri için kefalet vermek üzere kamu adına faaliyetlerini yürütüyor. Türkbank’ı almaya yakın olan İGE’nin bu girişimi için EKONOMİ gazetesine değerlendirme yapan kaynaklar, “Kamu bankasının yine kamuda kalacak olmasından dolayı memnunuz. Mevcut şartlarda finansmana erişim kolay olmuyordu. Kaynaklar yeterli değildi. İhracatçıyı finanse edecek bir kaynak arayışı vardı. Bu şartlarda bir kamu bankasının kamu kuruluşuna devrolması son derece faydalı olacak” dedi.

21 Mart tarihinde kapalı zarfların katılımcıların huzurunda açılması ve akabinde açık artırma yapılması suretiyle neticelendirilen ihale süreci 380 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde bir rakamla, 455 milyon TL ile sonuçlanmıştı.