İGE’den ihracatçılara yeni ürün: 30 Nisan’a kadar ücretsiz olacak

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), ihracatçının finansal durumunu ve kredibilitesini kendisine gösteren İGE Kredi Notu’nu hizmete aldı. 30 Nisan’a kadar ücretsiz olacak olan İGE Kredi Notu, herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan uçtan uca dijital ortamda çalışan analitik karar destek modeli tarafından üretiliyor ve İGE’de kredi kefalet kararlarının verilmesinde en önemli kredibilite göstergesi olarak kullanılıyor. İGE’nin yaptığı son geliştirmeyle, ihracatçılar için İGE Kredi Notu’nu bir rapor halinde almak artık mümkün olacak. Bu sayede ihracatçılar finansal durumlarına yönelik daha detaylı bir bilgilendirmeye erişirken, İGE kefalet değerlendirme sisteminde nerede olduklarını daha kefalet başvurusu yapmadan görebilecekler. İhracatçılar İGE’nin yenilikçi platformu İGE Kefalet Portalı’na ücretsiz üye olarak İGE Kredi Notu’na erişebilecekler.

“Finansal sağlıklarını ölçümleyebilecek”

Finansmana erişimin yanında, ihracatçılara finansal okuryazarlık konusunda da destek olmak için çözüm ve uygulamalar hayata geçirdiklerini vurgulayan İhracatı Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz, “Ülkemizin ihracata, ihracatçının da finansmana ihtiyacı var. Finansmana erişimin koşulları ve sürekliliği ise ihracatçılarımızın finansal durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarına bağlı. İşte İGE Kredi Notu tam da bu noktada devreye giriyor. İGE, kendi kefalet değerlendirme sisteminde kullandığı kredi notunu ihracatçıların kullanımına sunuyor. İGE Kredi Notu’nu edinmekle ihracatçılarımız finansal sağlıklarını ölçümleyebilecek, kredi verenlerin gözünden kendi şirketlerinin kredibilitelerini görebilecek ve kefalet başvurusu öncesinde İGE kefalet sistemindeki yerlerini anlayabilecekler. İhracatçılarımız İGE Kredi Notu’nu bankalarla olan ilişkilerinde kullanabilecekleri gibi, kendi aralarındaki ticari alım-satım işlemlerinde de bir kredibilite göstergesi olarak kullanabilecekler. İGE olarak, ülkemiz için büyük önem taşıyan ihracatın gelişmesine destek olacak yeni uygulama ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

İGE Kredi Notu’nda neler yer alıyor?

İGE Kredi Notu raporunda ilk bakışta başvuru sahibi şirketin unvan, KOBİ/KOBİ Dışı sınıflandırması gibi genel bilgilerine yer verilir. Sonrasında, İGE Kredi Notu ile firmanın skor bilgisi görüntülenir. Skor bilgisi, elde edilen skor notunun skaladaki yerine göre farklı renklerde görüntülenmektedir.

İGE Kredi Notu raporunu edinen firma, skor notunun altında firmanın İGE Kredi Notu’nu olumlu etkileyen konu başlıklarını görecek, bunun yanında iyileştirilmesi önerilen alanlar da bu bölümde yer alacaktır. Raporu edinen ihracatçı bu alandan edineceği bilgiler ışığında işletmesinin kredibilitesini etkileyen güçlü ve zayıf yanlarına ait farkındalık kazanacaktır. Raporun ikinci sayfasındaki grafikte, firmanın son 12 ayda aldığı ve İGE tarafından her ay hesaplanmakta olan kredi notu değerlerinin değişimi bir gelişim eğrisi şeklinde sunulmaktadır.

Raporun sonraki bölümünde firma, İGE`ye bugüne kadar başvurarak skor notu sahibi olmuş ihracatçılar içerisindeki durumunu görebilecektir.

Raporun son kısmında İGE Kredi Notu hesaplanması sırasında yer alan bileşenlere yer verilmektedir. Bu bileşenler yüzde 28 Borçlanma Seviyesi ve Finansal Ürün Kullanımı, yüzde 25 Mali Tablolar, yüzde 21 Çek Ödeme Performansı, yüzde 18 Geçmiş Kredi Ödeme Performansı, yüzde 8 Gerçek Kişi Ortak Kredi Ödeme Performansından oluşmaktadır.

İGE Kredi Notu hangi değerler arasında değişir?

İGE Kredi Notu, 1 ile 7 değerleri arasında değişiyor. 1: Mükemmel, 2: Çok İyi, 3: İyi, 4: Orta, 5: Riskli, 6: Çok Riskli, 7: En Riskli olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte; ihracatçı firma, firma ortakları ve risk grubunda yer alan firmalara ilişkin veriler farklılaştıkça Kredi Notu da günlük olarak değişebiliyor.

İGE Kredi Notu’na İGE Kefalet Portalı üzerinden 30 Nisan 2024 tarihine kadar ücretsiz ulaşılabilecek.