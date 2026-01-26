İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Keskin: Gümrükler teyakkuz ve kararlılıkla toplumu korur

Dünya Gümrük Örgütü’nün 2026 yılı teması olan “Gümrük, Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Korur” ifadesinin, gümrük teşkilatlarının artan küresel riskler karşısındaki hayati sorumluluğunu net biçimde ortaya koyduğunu belirten İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, “Küresel ticaretin hızla dönüştüğü bu dönemde, gümrük teşkilatlarımızın yüksek farkındalık ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar ülkemizin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Gümrük müşavirlerinin kamu ile özel sektör arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Keskin, “Mevzuata uyumlu, şeffaf ve güvenilir ticaretin sağlanması adına aynı sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Serdar Keskin, başta gümrük personeli olmak üzere tüm Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerinin 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlayarak, 117 yıllık köklü gümrük müşavirliği mesleğinin Meslek Yasası ile daha da güçlenerek ülke menfaatlerine hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.