İğrek Makine, dökümhane yatırımı ile kapasite ve teknoloji gücünü artıracak

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye döküm sanayisinin köklü kuruluşlarından İğrek Makina, 1946 yılında başlayan üretim yolculuğunu yeni yatırımlar, uluslararası iş birlikleri ve ileri mühendislik uygulamalarıyla sürdürüyor. Otomotiv kalıplarından takım tezgâhlarına, enerji sektöründen ağır makine sanayisine kadar geniş bir alanda büyük ve yüksek nitelikli döküm parçalar üreten şirket, Bursa Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yatırımıyla üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını önemli ölçüde geliştirmeye hazırlanıyor. İğrek Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Fatih İğrek, Türk döküm sanayisinin uluslararası rekabet gücünün yalnızca üretim miktarıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Üretimde güçlü, teknolojide öncü olmak zorundayız. Türkiye'nin döküm alanındaki köklü bilgi birikimini ileri mühendislik, dijitalleşme ve yüksek katma değerli üretimle birleştirmeliyiz. Gelecekte rekabet, yalnızca kimin daha fazla döküm yaptığıyla değil, kimin daha karmaşık parçaları daha yüksek kaliteyle ve daha verimli üretebildiğiyle belirlenecek” dedi.

Yeni döküm tesisi 2027’nin ilk çeyreğinde devreye giriyor

İğrek Makina’nın Mustafakemalpaşa OSB'de yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği yeni dökümhane yatırımı, şirketin büyüme stratejisinin en önemli adımlarından birini oluşturuyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde kademeli olarak devreye alınması planlanan tesiste, beş indüksiyon ocağı ve toplam 190 tonluk sıvı metal bekletme kapasitesiyle büyük ölçekli döküm üretiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla tek parçada 100 tona kadar döküm üretimi gerçekleştirebilecek bir altyapıya ulaşılması amaçlanıyor. Yatırımın yalnızca kapasite artışı anlamına gelmediğini vurgulayan İğrek, “Büyük tonajlı döküm üretimi, ciddi bir mühendislik ve proses yönetimi gerektiriyor. Metalurjiden kalıplamaya, simülasyondan kalite kontrolüne kadar bütün süreçlerin birlikte geliştirilmesi gerekiyor. Yeni tesisimizi bu anlayışla planlıyoruz. Amacımız yalnızca daha büyük parçalar üretmek değil, uluslararası müşterilerimizin en zorlu projelerine güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek” ifadelerini kullandı.

Dünya Döküm Kongresi’nde küresel sektör temsilcileriyle buluşma

Dünya Döküm Kongresi'nde dünyanın önde gelen döküm sanayi kuruluşları, teknoloji geliştiricileri, akademisyenleri ve araştırmacılarıyla bir araya geldiklerini belirten Fatih İğrek, kongrenin bilimsel bilgi birikimi ile sanayi uygulamalarını buluşturan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Kongre kapsamında ileri döküm teknolojileri, dijitalleşme, üretim verimliliği, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değerli üretim gibi konuların öne çıktığını ifade eden İğrek, şunları söyledi:

“Dünya Döküm Kongresi vesilesiyle dünya çapında önde gelen firmalar ve değerli akademisyenlerle bir araya geldik. Teknolojik gelişmeleri, sektörümüzün karşılaştığı ortak sorunları ve gelecekteki fırsatları değerlendirme imkânı bulduk. Türkiye'nin döküm sanayisindeki üretim gücünün uluslararası alanda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gördük. Ancak gelecekte bu konumumuzu korumak ve geliştirmek için yalnızca güçlü bir üretici olmak yeterli değil. Bilimsel araştırmaları, üniversite-sanayi iş birliğini ve teknoloji geliştirme çalışmalarını üretim kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz.”

ANKIROS 2026’da Türk döküm sanayisinin gücünü sergiliyor

Dünya Döküm Kongresi ile aynı dönemde İstanbul'da düzenlenen ANKIROS 2026 Fuarı da İğrek Makina'nın uluslararası tanıtım faaliyetlerinde önemli bir yer tutuyor. Fuara büyük ölçekli döküm üretimindeki tecrübesini, mühendislik kabiliyetlerini ve yeni yatırım vizyonunu yansıtan bir hazırlıkla katlanan şirket, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Otomotiv sac şekillendirme kalıpları, takım tezgâhı gövdeleri, enerji ekipmanları ve ağır sanayi parçaları gibi yüksek mühendislik gerektiren ürün gruplarını öne çıkaran İğrek Makina, fuarda yeni tesis yatırımını da sektör temsilcileriyle paylaşıyor. ANKIROS'un Türk döküm sanayisi için taşıdığı öneme değinen İğrek, “Türkiye, döküm alanında Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri. Ancak bu gücümüzü daha fazla görünür kılmamız gerekiyor. ANKIROS, hem üretim kabiliyetlerimizi dünyaya tanıtmak hem de yeni teknolojileri yakından takip etmek için çok değerli bir buluşma noktası. Dünya Döküm Kongresi, Türk döküm sanayisinin uluslararası konumunu güçlendiren önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum” dedi.

Avrupa'nın güvenilir ve yüksek teknolojili üretim ortağı olabiliriz

Küresel sanayide tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini, Avrupa'da üretim güvenliği ve bölgesel tedarikin giderek daha fazla önem kazandığını ifade eden İğrek, Türkiye'nin bu dönüşümde önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle güçlü entegrasyonu, yetişmiş insan kaynağı, coğrafi yakınlığı ve köklü döküm geleneğinin önemli avantajlar sunduğunu belirten İğrek, “Türk döküm sanayisinin geleceğini yalnızca tonaj artışında görmemeliyiz. Elbette güçlü üretim kapasitesine, modern tesislere ve rekabetçi maliyetlere ihtiyacımız var. Ancak bunlar tek başına yeterli değil. Simülasyon, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği, ileri metalurji ve yeni üretim yöntemlerinde de öncü olmalıyız. Hedefimiz yalnızca Avrupa'nın döküm tedarikçisi olmak değil, Avrupa sanayisinin teknoloji geliştiren, mühendislik üreten ve güven duyulan stratejik ortağı haline gelmek olmalı. İğrek Makina olarak 80 yıllık geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe bu anlayışla yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.