İğrek: Makine sanayinin rekabet gücü doğru politikalarla korunabilir

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Kilogram başına ihracat birim fiyatının tarihsel zirveye ulaşmasının, ürün karmasının daha yüksek katma değerli ve mühendislik yoğun segmentlere kaydığını gösterdiğini belirten İğrek, “Bu başarı büyük ölçüde üreticilerin kâr marjlarından fedakârlık etmesiyle sağlandı. Artan maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılamadığı bu yapının sürdürülebilirliği yok” dedi.

Yüksek girdi maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklar ve yoğun ithalat baskısının reel sektörü ciddi biçimde zorladığını dile getiren İğrek, Türkiye’nin sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. İğrek, özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden gelen düşük fiyatlı ithalatın yarattığı haksız rekabetin sektörün en önemli sorun alanlarından biri olarak ele alındığını kaydetti.

Fatih İğrek, 2026 yılı için ithalat denetimlerinin güçlendirilmesi, piyasa gözetimi ve denetiminin etkinleştirilmesi ile ticaret politikası araçlarının veriye dayalı ve seçici biçimde kullanılmasının öncelikli beklentiler arasında yer aldığını söyledi. 2025 yılında yüksek faiz ortamının makine imalatçıları açısından belirleyici bir kısıt oluşturduğunu ifade eden İğrek, özellikle KOBİ ölçekli firmaların yatırım kararlarını ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Makine imalatını merkeze alan, uzun vadeli ve rekabetçi finansman modellerine duyulan ihtiyacın devam ettiğini vurguladı.