İGSAŞ 9,4 milyar liralık gübre yatırımı yapacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Çeşitli illerde hayata geçirilecek 25 milyar 683 milyon liralık sabit yatırım öngören 7 proje için Proje Bazlı Devlet Yardımı desteği sağlanacak. İGSAŞ, Kocaeli’nde 9 milyar 413 milyon liralık yatırımla gübre üretim tesisinin kapasitesini artıracak. Valeo Otomotiv’in Bursa’da 4 milyar 250 milyon liralık yatırımla elektrikli kompresör üretecek. Kalyon’un fotovoltaik güneş paneli üretimine yönelik yatırımı için 2019’da düzenlenen belgede öngörülen yatırım tutarı ise 2.1 milyar liradan, 3.7 milyar liraya yükseltildi.

Proje bazlı devlet desteğinden yararlanan firmalara; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destekler sağlanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarında yatırımlara ilişkin detaylar şunlar:

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş Kocaeli’nde mevcut gübre üretim tesisine 9 milyar 403 milyon 917 bin liralık tevsi yatırımı yapacak. İlave istihdamın 326 kişi olarak öngörüldüğü proje tamamlandığında üretim kapasitesi amonyak için 396 bin ton/yıl, üre gübresi için 627 bin ton/yıl artacak. Şirket diğer destekler yanı sıra yatırım yeri desteğinden de yararlanacak.

Valeo Otomotiv A.Ş, 4 milyar 250 milyon liralık yatırımla Bursa’da yıllık 1 milyon 800 bin adet elektrik tahrikli kompresör üretimi yapacak. Ürün çeşitlendirme niteliğinde olan yatırım kapsamında 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak.

Merinos Halı A.Ş, Gaziantep’te 3 milyar 672 milyon liralık yatırımla yıllık 367 bin 500 ton polimer cips üretim kapasitesi yeni tesis kuracak. Yatırımda 285 kişilik ilave istihdam oluşturulacak.

Polyteks Tekstil A.Ş Bursa’da 2 milyar 445 milyon liralık yatırımla geri dönüşümden elde edilmiş polimer ve poy üretim tesisi kuracak. Yatırım kapsamında 250 kişilik ilave istihdam oluşturulacak.

Sarsılmaz Silah Sanayi Düzce’de 1 milyar 345 milyon liralık yatırımla yarı otomatik tabancı ve askeri tüfek üretim kapasitesini artıracak. İlave 286 kişilik istihdam sağlanacak.

Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş, Sakarya’da ileri teknoloji kaynak malzemesi üretim tesisi yatırımı yapacak. Komple Yeni Yatırım olan proje için 903 milyon liralık sabit yatırım ve 309 kişilik ilave istihdam öngörülüyor.

Kalyon Enerji’nin Ankara’da yaptığı fotovoltaik güneş paneli üretimine ilişkin yatırım için 2019 yılında düzenlenen proje bazlı devlet yardımına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Yatırım tutarı 2.1 milyar liradan 3.7 milyar liraya yükseltilirken, öngörülen ilave istihdam da 982’den 2635’e çıkarıldı.