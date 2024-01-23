İhale yönetimi, yakından tedarik ve lojistik sektörü İstanbul'da buluşuyor

Yatırım ve iş birliği açısından Türkiye pazarına ilgi duyan Avrupalı dev şirketlerin önemli isimlerinin, "Tender Management Konferansı" ve yakın coğrafyalardan tedarik seçenekleri için 26 Şubat’ta İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, ihale yönetimi hakkındaki son makalesi Avrupa’da büyük ilgi gören Prof. Dr. Stefan Iskan’ın öncülüğünde düzenlenecek "Tender Management Konferansı" için geri sayım başladı. Tüpraş BJK Stadyumu’nda yapılacak konferans İngilizce gerçekleştirilecek.

20’yi aşkın üst düzey konuşmacı arasında, uluslararası otomotiv tedarikçisi Schaeffler Technologies AG&Co. Tedarik Zinciri Yazılımı ve Dijitalleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tammo Hilgerloh, Volkswagen e-araç üretimi için pil hücresi üretimi kuruluşu Northvolt AB Kalite Direktörü Volker Staab, Mercedes Benz eski kıdemli yöneticisi MB vanların kalitesinden sorumlu Jürgen Mast gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca LkW Valter’den Erich Bergmann, DP World’den Patrick Gueth, UIRR’den Ralf-Charley Schultze’nin yanı sıra CMS Hasche Sigle’den Dr. Döne Yalçın, MAHLE International GmbH’den Rüçhan Pehlivan, DFDS’den Fuat Pamukçu ve Şişecam’dan Dr. Selma Öner de konuşmacılar arasında bulunuyor.