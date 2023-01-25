İHBİR: Kuraklık buğday fiyatını artırmaz

İMAM GÜNEŞ

Bünyesinde 6 alt sektör ve 4 bin 208 üyesi bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), başarılı geçen 2022 yılının ardından 2023 yılında da beklentilerini artırdı. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2023 yılının yol haritası paylaşıldı.

2022 yılında sektör ihracatının yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştığını, İHBİR tarafında ise yüzde 22,4 oranında artış ile 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyleyen İHBİR Başkanı Kazım Taycı, “Navlun, ekipman ve finans desteğiyle 2023 yılında sektör ihracatımızı yüzde 30 artışla 15 milyar dolara, birlik ihracatımızı ise yüzde 20’lik artışla 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Tahıl koridoru insanlık için önemli

Pandemiyle başlayan küresel gıda krizinin Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleştiğini vurgulayan Taycı, şöyle devam etti: “Tahıl Koridoru sayesinde Ukrayna'nın tahıl ve hububat ürünlerinin dünyaya açılan köprüsü olarak çok önemli bir görev üstlendik. Bu hem Türkiye adına hem de dünyada insanlık adına çok önemli bir işti. Türkiye burada dünyaya öncülük yaptı.

2022 yılı itibarıyla 15 milyon tonun üzerinde tahıl ve hububat ürünü, bu koridor üzerinden dünya pazarlarına arz edildi. Bu yıl da 15-20 milyon ton arasında sevkiyat yapılacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin tahıl koridorunda üstlendiği ciddi rolle beraber hububat, bakliyat borsasını İstanbul’a getirmek üzere lobi faaliyetlerini artırmaya başladık. Belki 10 yıl sonra sonuç alırız ama yine de çalışmalarımızı hem sektör hem de kamu nezdinde yapmaya devam edeceğiz.”

TMO’da 20 milyon ton buğday var

Türkiye’de şu an mevsimsel bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken İHBİR Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, kuraklığın sorun yaşatmayacağını şu sözlerle anlattı:

“Bu mevsimde yağması gereken kar gecikti. Ancak, 2023 yılının buğday tohumu ekim ayında tarlaya atıldı. Şu an ekim ve verimlilikte bir sorun görünmüyor. 2023 yılı için dünyanın elinde ürün var. Biz 1 yıl geriden gelerek çalışıyoruz. Toprak Mahsulü Ofisi (TMO) depolarında 20 milyon ton buğday stoku var. 2023 yılını çok rahat atlatacağımız bir stoka sahibiz.”

Kuraklığın çok fazla dile getirilmesini de eleştiren Memiş, ortaya çıkan fırsatçıların arz talep dengesini bozduklarını kaydetti. 2022 yılında emtia fiyatlarının çok yükseldiğini ve daha fazla yükselmesinin beklenmediğini belirten Memiş, “Dünyada da fiyatlar yakın zamanda oturacak. Kuraklıkla ilgili bir fiyat artışı da olmaz” diye konuştu.

Memiş, “Rusya bizim ikinci tahıl depomuz oldu. Biz 20 milyon ton buğday tüketirken bir o kadar da ihracat yapıyoruz. Pazarlarımızı kaptırmamak için Rusya'dan gübre, buğday, arpa, mısır gibi ürünler alıyoruz. Rusya, ambargo nedeniyle dünya piyasalarına ürünlerini bizim üzerimizden gönderebiliyor. Hem de ucuza alıyoruz” dedi.

“Kurlar enflasyona paralel olmalı”

İhracatçının en önemli ihtiyaçlarının başında rekabetçi kurun geldiğini dile getiren İHBİR Başkanı Kazım Taycı, kurların maalesef enflasyonun gerisinde kaldığını, en azından enflasyonunun artış oranında olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde de bu konuyu otoriteye karşı dile getirdiklerini ifade eden Taycı,

“İkinci olarak, finansmana erişim noktasında sıkıntılar var. Buna yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Merkez Bankası’nın yakın tarihte de ihracatçıya yönelik muhtelif paketler açıklayacağını düşünüyoruz. Uzak ülkeler için navlun ve ekipman desteğinin sağlanması halinde de yüzde 30'luk hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz” açıklamasını yaptı.

Uzak pazarlarda dizi ve youtube'la etkili olacak

2023 yılında Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkelere odaklanacaklarını belirten Taycı, “ABD, Kanada, Meksika Japonya, Çin, Güney Kore, Filipinler, Avustralya, Endonezya hedef ülkelerimiz. Taleple ilgili hiçbir sıkıntı beklemiyoruz. Ciddi büyüme hedeflerimiz var. Türk dizilerini etkin kullanmak istiyoruz.

Yapımcılara görüştük. Hangi dizilerin, nasıl bir mesajla yapılacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hedef ülkelerdeki etkili youtuberlarla da Türk ürünlerini tanıtacak projeler yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığımıza da sunduk. Bu iki proje için bütçe konusunda onay bekliyoruz” diye konuştu.