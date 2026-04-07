İHİB Başkan Adayı Faik Topak: Firmalarımızı doğru alıcılarla buluşturacağız

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim süreci sürerken ihracatçı birliklerinde de genel kurul hazırlıkları devam ediyor. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nde (İHİB) seçim 20 Nisan Pazartesi günü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak. Seçimde tek aday mevcut yönetim kurulu musahip üyesi Faik Topak.

İHİB Başkan Adayı Faik Topak, EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmede uzun yıllardır sektörün içinde yer aldığını, yönetim kurulundaki görevleri sayesinde sektörün ihtiyaçlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu belirtti. Halı sektörünün güçlü üretim altyapısı ve köklü geçmişine rağmen küresel rekabette yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Topak, adaylık kararını bu potansiyeli daha etkin değerlendirmek amacıyla aldığını dile getirdi.

Ticaret heyetleri ve yeni pazarlar öne çıkacak

Uzun yıllardır halı sektöründe aktif olarak yer aldığını ve son iki yıldır İHİB yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev yaptığını hatırlatan Topak, aynı zamanda Ticaret Heyetleri Komite Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Bu süreçte firmaların hedef pazarlarda yeni alıcılarla buluşmasına yönelik organizasyonlarda aktif rol aldığını belirten Topak, şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır sektörün içinde yer alan bir isim olarak firmalarımızın sahada karşılaştığı sorunları yakından gözlemleme fırsatım oldu. Son iki yıldır yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev yaparken ticaret heyetleri komite başkanlığını da yürüttüm. Bu organizasyonların firmalarımız açısından somut iş bağlantıları kurulmasına katkı sağladığını gördük. Yeni dönemde ticaret heyetlerini daha hedef odaklı, veriye dayalı ve sektör ihtiyaçlarına göre kurgulanan bir yapıya dönüştürmeyi planlıyoruz. Özellikle ABD, Avrupa ve potansiyel büyüme vadeden Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına yönelik organizasyonların sayısını ve etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte alım heyetleri ile Türkiye’de birebir iş görüşmelerini güçlendirerek firmalarımızın doğru alıcılarla buluşmasını sağlamak istiyoruz.”

Katma değerli üretim ve markalaşma vurgusu

Halı sektörünün yeni dönemde katma değerli üretim, tasarım ve markalaşma ekseninde büyümesi gerektiğini belirten Topak, geleneksel üretim gücünün tasarım ve hikâye ile desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Tasarım yarışmaları ve sektör-üniversite iş birliklerinin bu dönüşümün önemli parçası olduğunu ifade eden Topak, “Türk halı sektörü köklü geçmişi ve güçlü üretim kapasitesiyle önemli bir konuma sahip. Ancak günümüzde sadece üretim gücü yeterli değil. Tasarım, hikâye ve sürdürülebilirlik unsurları da belirleyici hale geldi. Bu nedenle katma değerli üretime odaklanılması, markalaşmanın güçlendirilmesi ve ihracat birim fiyatlarının artırılması gerekiyor. Tasarım yarışmaları ve sektör-üniversite iş birliklerinin bu dönüşüme katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası fuar katılımlarının daha stratejik planlanacağını belirten Topak, İstanbul Carpet and Flooring Expo’nun sektör için önemli bir vitrin olduğunu vurguladı. Fuarın uluslararası alım heyetleriyle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Topak, “ICFE’nin uluslararası alım heyetleri ile desteklenmesi, hedef pazarlardan nitelikli ziyaretçi çekilmesi ve küresel ölçekte bilinirliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Amacımız ICFE’yi yalnızca bir fuar olmanın ötesine taşıyarak sektörümüzün dünyaya açılan en güçlü vitrini haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

Ajandasında neler var?

Faik Topak’ın başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle: