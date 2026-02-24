İHKİB Başkan Adayı Mustafa Paşahan: Öncelik maliyet ve vize engelinin aşılması olacak

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim heyecanı sürüyor. 61 ihracatçı birliğinde genel kurul takvimi işlerken, gözler hazır giyim sektörünün en büyük temsilcisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ne (İHKİB) çevrildi. 6 Nisan’da yapılacak genel kurulda iki aday yarışacak. Mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Paşahan, yeni dönem için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Paşahan, EKONOMİ gazetesine yaptığı değerlendirmede, 12 yıldır birlik yönetiminde olduklarını ve üçüncü dönem için yola çıktıklarını belirterek, “Sahadan gelen, sektörü yaşayan bir ekibiz. Bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da sektörün içinden gelen kadrolarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Seçim sadece bir yarış, asıl mesele seçim sonrası verilen sözleri hayata geçirmek olacak” dedi.

“Sektör kan kaybediyor ama tablo kalıcı değil”

Hazır giyim sektörünün son üç yılda ciddi bir daralma yaşadığını ifade eden Paşahan, 2022’de 21,2 milyar dolar ihracat ve 1,2 milyon istihdama ulaşıldığını hatırlattı. Bugün ihracatın 16,8 milyar dolar seviyesine gerilediğini ve sektörün 4,4 milyar dolar eksi yazdığını belirten Paşahan, buna rağmen mücadelenin sürdüğünü söyledi. Son üç yılda maliyetlerin yüzde 400’ün üzerinde arttığını, enflasyonun yüzde 300’ü aştığını ancak kur artışının bunun gerisinde kaldığını belirten Paşahan, bu dengenin rekabet gücünü zayıflattığını dile getirdi.

İthalatın da 2,5 milyar dolardan 4,5 milyar dolara yükselmesinin kaygı verici bulduğunu dile getiren Paşahan, sektörün aşağı yönlü gittiğini ama bu tablonun kalıcı olmadığını kaydetti. “2022’de 600 dolar olan maliyet bugün 1500 dolara geldi” diyen Paşahan, şöyle devam etti: “Müşteri fiyat tutmazsa başka ülkeye gider. İnovasyon bizde, tasarım bizde, entegre üretim gücü bizde. Sorun maliyet. Kur, enflasyon ve faiz arasında sağlıklı bir korelasyon kurulması gerekiyor. Maliyet baskısının hafiflemesi halinde sektör hızlı toparlanacaktır.”

Paşahan’ın ajandasında öne çıkan bir diğer başlık ise vize sorunu. İhracatçının müşterisine kolay ulaşabilmesi ve alım heyetlerini Türkiye’ye getirebilmesi gerektiğini belirten Paşahan, Schengen başta olmak üzere yaşanan vize sıkıntısının ticareti zorlaştırdığını kaydederek, “Mal satmak için yurt dışına, ürünü göstermek için de müşteriyi buraya getirmemiz lazım. Bu sorun çözülmezse ticaret zorlaşır. Bu konuyu üst makamlara ilettik ve sürecin takipçisi olacağız” dedi.

KOBİ’ler ‘dönüşüm fabrikası’ ile desteklenecek

Hazır giyim sektörünün fuarcılıkta önemli bir ivme yakaladığını dile getiren Paşahan, IFCO’nun 30 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu, Texhibition ile birlikte Türkiye’nin iki güçlü fuar markasının oluştuğunu ifade etti. Paşahan, bunun yanında bu yıl en az 20 milli katılım ve 25’in üzerinde ticaret heyeti hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemde özellikle KOBİ’lere odaklanacaklarını kaydeden Paşahan, birlik bünyesinde bir KOBİ destek masası kuracaklarını açıkladı.

Büyük firmaların ihracatını artırmanın zorlaştığını ancak küçük ölçekli firmalarda artış potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirten Paşahan, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve dönüşüm başlıklarının Avrupa Birliği pazarındaki pay nedeniyle kritik olduğunu vurguladı. Daha önce faaliyet gösteren dijital dönüşüm merkezini büyüterek 14 bin metrekare kapalı alana sahip bir tasarım merkezine dönüştürdüklerini aktaran Paşahan, Ekoteks laboratuvarının, İstanbul Moda Akademisi’nin bazı dersliklerinin ve Fuarcılık A.Ş.’nin de bu yapıya taşındığını kaydetti. Söz konusu yapının adeta bir ‘dönüşüm fabrikası’ niteliği taşıdığını vurgulayan Paşahan, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik ve yapısal değişimin buradan yönetileceğini dile getirdi.

Ajandasında neler var?

Mustafa Paşahan’ın başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu: