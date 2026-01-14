İHKİB /Paşahan: Beklemeye tahammülümüz yok Ankara için komite kuracağız

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, uygun ekonomik koşulların oluşmasıyla birlikte Avrupalı markalara daha yüksek hacimde ürün satılabileceğini ve eski ihracat rakamlarına yeniden ulaşılabileceğini vurguladı. Paşahan, sektörün bekleyecek zamanı kalmadığını vurgulayarak, “Hazır giyim sektörünün takati kalmadı. Bu tablo devam ederse çok daha kötü yerlere gideriz. Faizlerin, kurun ve enflasyonun ciddi ve hızlı bir şekilde dengelenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Düşüşler sürerse kayıpların da artacağını belirten Paşahan, “Artık yeni bir oyun oynamamız lazım; çünkü artık ucuz ürün yapma şansımız kalmadı” ifadelerini kullandı. Bu dönemde Ankara ile de iyi ilişkiler içinde olmanın önemine dikkat çeken Paşahan, “Önümüzdeki dönemde Ankara ile ilgili komite kuracağız. Bir ayağımız sürekli orada olmalı. Sektör eskisi gibi değil, beklemeye tahammülü hiç yok” şeklinde konuştu.

Tekstil mühendisine asgari ücret kadar burs

Son dönemde sıkıntılı bir dönemden geçen hazır giyim sektörünü ileriye taşıyacak stratejiler geliştirdiklerini belirten Paşahan, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “2025’te 26 ticaret heyeti, 20’nin üzerinde milli katılım fuarı gerçekleştirdik. İFCO ile sektörün 30 yıllık hayalini gerçekleştirdik. İstanbul Moda Akademisi ve sadece İtalya ve Türkiye’de bulunan Dijital Dönüşüm Merkezi gibi projeleri hayata geçirdik. En çok Ur-Ge projesi yapan birliğiz. Üniversiteler ile iş birliği yaptığımızda tekstil mühendisliği bölümlerinde doluluk oranı yüzde 30 idi. Bir asgari ücret kadar burs veriyoruz. Bugün doluluk oranı yüzde 90’ın üstüne çıktı.”

Dokunmadık KOBİ kalmayacak

İleriye dönük çalışmalar konusunda ise Paşahan, şu ifadeleri kullandı: “KOBİ’ler için özel bir destek masası kuracağız. İhracatın 4 yılda 4,4 milyar dolar eksildiği noktada küçük firmaların beklentileri fazla oluyor. Dokunmadık KOBİ kalmayacak. Bir masa kurup 24 saat hizmet vereceğiz. Finansmana erişimi kolaylaştırmak amacı ile çalışmaları artıracağız. Kredi konusunda destek için elimizden geleni yapacağız. Nitelikli iş gücü için sektöre özel iş gücü merkezi kuracağız.”

"Hazır giyim sektörünün takati kalmadı"

Mustafa Paşahan, “Rakiplerde işçilik maliyeti 200-300 iken bizde bin 500 dolar. Yeniden 600 dolara gelsin demiyoruz. Ama 600 dolar olan maliyet 3 sene içinde bin 500’e çıkıyorsa orada bir problem var demektir. Enflasyon, faiz ve kur dengeli gitsin istiyoruz. İstihdam 1 milyon 200 binlerden 860 binlere düştü, ihracat 4,4 milyar dolar geriledi, ithalat 2 milyar dolar arttı. 6,5 milyar dolar eksi yazdık. Ama eğer şartlar düzelirse hem ihracat hem de istihdam konusunda eski rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Artık dibi gördük. Hazır giyim sektörünün takati kalmadı” dedi.

Bu noktada destek taleplerini de ileten Paşahan, bunları şöyle sıraladı: “İstihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 TL’ye, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılması, reeskont kredilerinde faizin yüzde 15’e düşürülmesi yönündeki beklentilerimizi en üst makamlar nezdinde hem yazılı hem de sözlü olarak Ankara’ya ilettik.”