İHKİB, Türk markalarını dünyanın AVM’lerine taşıyacak

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’nin hazır giyimcileri, dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende buluşması MAPIC’te, AVM’de yer alan her sektörden markanın boy göstermesi için öncü olacak. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonu ile bugüne kadar sadece hazır giyim markaları “Turkish Brands” standında yer alıyordu. Hedef önümüzdeki yıldan itibaren, TİM himayesinde İHKİB organizasyonu ile AVM’lerde yer alan beyaz eşyadan yiyeceğe, ev tekstilinden kozmetiğe kadar geniş bir yelpazeyi, dünyanın en büyük buluşmasına taşımak.

Geçtiğimiz hafta Fransa’nın Cannes kentinde küresel çapta gayrimenkul ve perakende sektörünü bir araya getiren MAPIC 2023’te 75 ülkeden 1.800 firma ve 6 bin katılımcı yer aldı.

Türkiye’nin açılış seramonisine ev sahipliği yaptığı fuarın ana teması sürdürülebilirliğe vurgu yapar şekilde; “Sorumlu Büyüme Çağı: Daha İyi Bir Geleceğe Bağlılık”tı.

İHKİB heyetine liderlik eden birliğin yönetim kurulu üyeleri Nejdet Ayaydın ve Hilal Suerdem, Türk Markaları/Turkish Brands standına 16 markayı getirdiklerini anlatıyor.

Nejdet Ayaydın aynı zamanda İpekyol Group’un da Yönetim Kurulu Üyesi. Fuara ilk 12 yıl önce katıldıklarını anımsatıyor ve “Biz marka olmuş değerlerimizin burada dünya AVM’leriyle buluşmasını sağlıyoruz. Ancak neden sadece hazır giyimle kendimizi kısıtlayalım dedik. Bizim İHKİB olarak burada önemli bir deneyimimiz var. Şimdi bunu AVM’lerde bulunan tüm Türk mağazalarına açacağız” diyor.

16 perakendeci 3 gayrimenkulcü…

İHKİB’deki görevlerinin yanı sıra Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Hilal Suerdem de, “Ortadoğulu ve Avrupalı AVM yatırımcıları ile bir araya geldik. Bu sene küresel arenada yaşanan tüm sıkıntılara ve enflasyonist ortama rağmen perakende dünyası hala aktif” şeklinde konuşuyor.

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğiyle 28-30 Kasım 2023 tarihlerinde organize edilen fuara İHKİB liderlerinde Turkish Brand çatısı altında; Ac&Co, Armine, Boris Becker, Chamay, Damat Tween, Gagawa, İpekyol, Jakamen, Jimmy Key, Kiğılı, Madame Coco, NaraMaxx, Nebim, Nefeli, Penti ve Perspective katılım sağladı. Fuarda ayrıca Kıyı İstanbul, Atış Yapı ve Hupa Lupa da kendi stantlarını açtı. Türkiye’den 250 katılımcı dünya devleri ile fuarda bir araya geldi. Cumhuriyetimizin 100.yılı nedeniyle fuarda Turkish Brands için özel etkinlikler yapıldı. Açılış seremonisine Türkiye ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak işaret edilen MIPIM’in kardeş fuarı MAPIC’e Türk markaları damga vurdu.

1797 yılında açılan Marsilya, ilk dış temsilciliklerimizdendi

Nice ve Cannes’ın b ağlı olduğu Marsilya Başkonsolosluğu da fuar boyunca firmaları yalnız bırakmadı. Henüz buradaki görevi 3 ay önce devralan Marsilya Başkonsolosu S. Evren Güner, Güney Fransa’nın bu eşsiz tatil beldesinin aynı zamanda geçmişten gelen önemli bir ticaret merkezi olduğun da altını çiziyor. Güner, “Osmanlı döneminde ilk daimi elçilerimiz 1700’lerin sonunda atanmıştır. Paris’e gidecek büyükelçimiz, önce gemi ile Marsilya’ya gelmiş ve 1797’de burada temsilciliğimizi açmıştır. Yani Paris’ten önce… O yüzden bazen Paris’teki arkadaşlara biz daha eskiyiz diye takılıyorum. Cumhuriyet ile birlikte de Başkonsolosluğumuzun önemi artıyor” diyor. Güner’in ticaretin geliştirilmesi ile birlikte kendine seçtiği önemli hedeflerden biri de Türklerin bu bölgede eğitim oranını artırmak. Zira, getirisi yüksek olduğu için baba mesleklerini tercih edip, okumayı seçmeyen Türkler çoğunlukta. Bu nedenle Türklerin Bakalorya oranı yüzde 5’lerde. Kızlarda bu oran daha yüksek.

“Geliştirilen En İyi Yeni Proje Ödülü Galataport’un oldu

MAPIC’te en iyi, inovatif alışveriş projeleri de çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. MAPIC 2023’te Polonya’dan Noblin Factory, Fransa’dan Shopping Promenade Coeur Alsace ile yine Fransa’dan Gran Plaza 2 ile fi nale kalan Galataport İstanbul “Geliştirilen En İyi Yeni Proje Ödülü”nün sahibi oldu. Proje, kruvaziyer gemilerle gelen yabancı turistlerin lokal markaları yakından deneyimlemesini sağlamasıyla fark yarattı. İstanbul Boğazı’nın 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan alışveriş, gastronomi ve kültür sanat merkezi Galataport, 5 bin kişiye direkt, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. 1,7 milyar dolar yatırımla hayata geçen proje hem dünyanın hem Türkiye’nin önemli perakende markalarına ev sahipliği yapıyor. Galataport İstanbul’un her yıl 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusu ve mürettebatı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.