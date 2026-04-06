İHKİB'in yeni başkanı Mustafa Paşahan oldu, Gültepe'nin TİM yolu açıldı

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye genelindeki ihracatçı birliklerinde seçim heyecanı devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimini de yakından ilgilendiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimlerini Mustafa Paşahan kazandı. Böylece Paşahan'ın listesinde yer alan Mustafa Gültepe'nin TİM başkanlık seçimlerinde adaylık için önü açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde yer alan Vow Otel'de gerçekleşen seçimler büyük heyecanla başladı. Mevcut yönetim başkan yardımcısı olan Paşahan, Timur Bozdemir ile yarıştı. Toplam ... üyenin oy kullandığı seçimde Paşahan ... oy, Bozdemir ise ... oy aldı. Bu sonuçlara göre İHKİB'in yeni başkanı Mustafa Paşahan oldu.

Seçimin ardından açıklama yapan Paşahan, sektörün rekabet gücünün artırılmasının temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Paşahan, "Öncelikli olarak kaybettiğimiz rekabetçiliğimizi geri alıp sektörümüzün değerini artıracağız. İhracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracak her adımı stratejik öncelik olarak görüyoruz. Yabancılara yapılan satışların İHKİB’e beyan edilmesi şartıyla ihracat olarak sayılmasının yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunacağız. Bu uygulama sayesinde ihracatçılarımızın yeşil pasaport hakkından daha fazla yararlanabilmesine katkı sağlayacağız. Amacımız, ihracat yapanı destekleyen, üreteni ödüllendiren, rekabeti kolaylaştıran bir yapıyı güçlendirmektir. Hazır giyim sektörümüzün önünü açmaya, ihracatçımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Gültepe, TİM başkanlığı için ilk şartı sağladı

Seçimin herkes tarafından beklenen diğer bir noktası Mustafa Gültepe'nin adaylığının resmileşmesi. Paşahan'ın seçimleri kazanması ile birlikte Paşahan'ın listesinde yönetim kurulu başkan yardımcısı olacak olan Mustafa Gültepe de TİM adaylığı için ilk koşulu sağlamış oldu. Sırada ise Türkiye genelindeki hazır giyim ihracatçı birliklerinin oluşturduğu sektör kurulu toplantısı var. Gültepe, burada başkan veya yardımcı seçilmesi halinde resmen TİM başkan adayı olacak. Kulislere göre, sektör kurulundaki üyeler Gültepe'nin başkanlık sürecine tam destek veriyor.

Seçimin ardından EKONOMİ gazetesine değerlendirme yapan Gültepe, "Bugüne kadar birlik ve tam beraberlik içerisinde çalıştık. Aynı şekilde çalışma devam edeceğiz. İkinci dönemimizde Orta Vadeli Program ile beraber ihracatı inşallah her ay çift rakamlı arttırırız. Özellikle üretime daha fazla ağırlık verilmesi noktasında mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz. Önce üretim sonra ihracat gelir. İşimiz üretim, gücümüz ihracat olacak" dedi.

TİM seçimleri haziranda yapılacak

Son zamanlarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı için mevcut başkan Mustafa Gültepe'ye rakip isimlerin çıkabileceği konuşuluyor. Ancak başkanlık planı yapan isimlerin öncelikle Gültepe'nin adaylık sürecini izleyeceğini, aday olamaması durumunda adaylıklarını açıklayacakları dile getiriliyor. Gültepe, 4 yıl önce yapılan seçimlerde de tek aday olarak başkan olmuştu. Başkanlık için şartları yerine getiren Gültepe için benzer durumun yine tekrarlanabileceği ifade ediliyor.

Seçim günü henüz netleşmeyen TİM Olağan Seçimli Genel Kurulu, haziran ayında yapılacak