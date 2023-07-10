İhracat beklenti endeksi arttı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi, bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi bir önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.

2023 yılı 3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3 puan artarak 105,3 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.