İhracat beklenti endeksi arttı
31 Mayıs -16 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2023 yılı 3. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,2 puan artarak 109,5 oldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi, bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi bir önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.
2023 yılı 3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3 puan artarak 105,3 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.