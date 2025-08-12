İhracat birim değer endeksi haziranda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

Endeks Haziran 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 artarken, yakıtlarda yüzde 10 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 5 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1, yakıtlarda yüzde 17,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 artarken, yakıtlarda yüzde 12,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 azalış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 13,1 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1, yakıtlarda yüzde 15,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, mayısta 161,6 iken haziranda yüzde 6,9 azalarak 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl haziranda 152,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1,1 düşüşle 151 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, mayısta 128,8 iken haziranda yüzde 1,7 artışla 131 oldu. İthalat miktar endeksi, Haziran 2024'te 121,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 7,9 artarak 131,2 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2024'te 89 olan dış ticaret haddi, 0,8 puan artışla Haziran 2025'te 89,8 olarak kayıtlara geçti.