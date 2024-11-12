İhracat birim değer endeksi yükseldi

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 12,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat miktar endeksi yüzde 5,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 4,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 5,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 155,5 iken 2024 Eylül ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 148,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Eylül ayında 160,3 iken 2024 yılı Eylül ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 151,9 oldu.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 117,9 iken 2024 Eylül ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 117,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Eylül ayında 122,0 iken 2024 yılı Eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 114,9 oldu.

Dış ticaret haddi eylülde 86,7

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Eylül ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan azalarak, 2024 yılı Eylül ayında 86,7 oldu.