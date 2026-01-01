İhracat büyüse de yayılmıyor yükü üç sektörden 10 firma sırtlıyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), 2024 yılında halı sektörünün ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini ödüllendirdi. İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler’in ev sahipliğinde; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen ödül törenine ihracatçı birlik başkanları ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

Toplam 4 kategoride 40 firma ödüllendirildi. Dokuma makinesi halısı ve Tufting halı kategorilerinin birincisi Merinos olurken, kadife halı ve seccade kategorisinde Ceyhan Tekstil, el halısı kategorisinde ise BHK Besthalı Halıcılık liderliği göğüsledi.

Sanayiyi önceleyen politikaları hızla devreye almalıyız

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, halı sektörünün küresel rekabette güçlü bir konumda bulunduğunu vurguladı. Tarihte ilk halıların 2 bin 500 yıl önce Orta Asya’da Türkler tarafından dokunduğunu hatırlatan Gültepe, “Bugün halıda dünyanın en güçlü iki oyuncusundan biriyiz ve küresel halı ihracatından yüzde 16,4 pay alıyoruz” dedi.

2024 ve 2025 ihracat rakamlarına da değinen Gültepe, “2024’te 2,9 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik, 2025’in Ocak–Kasım dönemini ise 2,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu yıl ABD, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere toplam 179 ülkeye halı ihraç ettik. Sektörümüz, fiyat rekabetçiliğini kaybetmesine rağmen gösterdiği dirençle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl da 3 milyar dolar ve üzeri bir ihracat rakamı elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatın genel seyrine ilişkin değerlendirme de yapan Gültepe, şunları söyledi: “Mal ihracatında yılı 270 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Hizmet ihracatında ise 120 milyar doları aşacağız. Tabii bu artışlar ihracatta işlerin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Bu yıl ihracatımızda otomotiv, kimya ve savunma sanayi lokomotif rol üstlendi. Daha doğrusu bu üç sektörde yaklaşık 10 firmanın performansı ihracatımızı artıya taşıdı. 11 ayda 4,2 milyar dolarlık parite katkısını da unutmamamız gerekiyor. Bu tablo bize ihracatı tabana yayma konusundaki sıkıntının devam ettiğini gösteriyor. İhracatı tabana yayamadığımızda yıllık artış ancak yüzde 3–4 düzeyinde kalıyor. Oysa orta ve uzun vadeli hedefler için her yıl çift haneli artış gerekiyor. Bu yüzden 26 sektörün hepsini oyuna dahil edebilmeliyiz. Yani, sanayiyi önceleyen politikaları hızla devreye almalıyız. Mevcutlara ilave birtakım desteklerle üretimi ve ihracatı yeniden büyümenin lokomotifi yapabilmeliyiz.”

ICFE Fuarı ile halı sektörümüzü dünyanın odak noktası yapacağız

İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ise Türk halıcılığının küresel ölçekte ulaştığı noktaya ve sektörün gelecek vizyonuna dikkat çekti. ICFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın sektörel önemine değinen Diler, “Bu yıl ikincisini büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımız, her geçen yıl daha da büyüyerek dünya fuarcılık takvimindeki yerini sağlamlaştırıyor. 6-9 Ocak tarihlerinde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ICFE Fuarı ile sektörümüzü yine dünyanın odak noktası yapacağız” diye konuştu.

Türk halısının markalaşmasında yeni durak ABD olacak

Türk halısının tanıtım faaliyetlerinin artarak süreceğini belirten İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler, “Japonya’da Türk halısı algısını yeniden şekillendirdik, şimdi aynı kararlılıkla ABD’de daha geniş kapsamlı çalışmalarla Türk halısının damgasını vuracağız. İhracatçı firmalarımızdan aldığımız güçle, Türk halısını dünyanın her noktasında bir marka haline getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.