İhracat iklimi endeksi aralıkta 49,7 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kasımda 49,5 olan İhracat İklimi Endeksi aralıkta 49,7’ye yükseldi. Endeks üst üste beşinci ay 50,0’den düşük olmasına rağmen eşik değerin çok hafif altında kaldı ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarının hemen hemen değişmediğine işaret etti.

Euro Bölgesi’ndeki zayıflık olumsuz etkiledi

Euro Bölgesi’nde devam eden ekonomik zayıflık genel anlamda ihracat iklimini olumsuz etkiledi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Avusturya'da ekonomik aktivite daralırken, büyüme bölgesinde yer alan ülkeler İspanya, İrlanda ve Yunanistan oldu. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde imalat sanayi üretiminin azaldığı görüldü. Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde en belirgin daralma Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşti.

Üretim artışı son 6 ayın en yüksek hızına ulaştı

Aralık ayında en hızlı büyüyen ekonomi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Türk imalat sektöründe ihracat artışının ana kaynaklardan biri olmaya devam eden bu ülkede, büyüme güçlü seyrini sürdürerek kasımdaki beş aylık zirve seviyesinde gerçekleşti. Orta Doğu’nun diğer bölgeleri incelendiğinde üretimin Arabistan’da keskin bir şekilde artmasına karşılık Katar, Mısır ve Lübnan’da ise düşüş kaydettiği gözlendi.

Aralık ayında ABD’nin üretim artışı eğilimi on birinci aya ulaştı. Büyüme ılımlı düzeyde olsa da önceki yılın temmuz ayından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Kasım ayında yeniden büyüme bölgesine geçen Birleşik Krallık da yılı genişleme ile kapatmayı başardı. Aralıkta üretim artışı son altı ayın en yüksek hızında kaydedildi.

Aralık ayında Orta Doğu dışında en güçlü büyüme Hindistan’da kaydedildi. Bu ülkenin yanı sıra Rusya ve Çin’de de ekonomik aktivitedeki artış Kasım ayına göre hızlandı. BRIC ülkeleri içerisinde büyüme sağlayamayan tek ülke, ekonomik aktivitenin yatay seyrettiği Brezilya oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Birleşik Krallık, ABD ve Orta Doğu gibi önemli ihracat pazarlarında gerçekleşen büyüme Aralık ayında Euro Bölgesi'ndeki zayıflığın etkilerini azalttı. Böylece Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki bozulma durma noktasına yaklaştı. Öte yandan, Euro Bölgesi’nin Türkiye’nin ihracatı içerisindeki payı göz önüne alındığında, anlamlı ihracat fırsatlarının ortaya çıkması için bu bölgedeki ekonomik koşullarda da iyileşme olması gerekecektir.”