İhracat iklimi endeksi martta 52,6’ya yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2023 dönemi sonuçları açıkladı.

Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ederken, şubatta 51,7 olan endeks, mart ayında üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veri, ihracat ikliminde Mayıs 2022'den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret ederken, ihracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandı.

Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 düzeyinde olan iki ekonomiden Almanya’da üretim üst üste ikinci ay arttı ve söz konusu artış son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşti. Diğer ülke ABD'de ise ekonomik aktivite son dokuz ayın en yüksek artışını kaydetti.

Diğer Avrupa ülkeleri incelendiğinde, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da büyümenin mart ayında ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ekonomik aktivitedeki artış hız keserken Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde ise imalat sanayi üretimi düşüş kaydetti.

BAE ve Suudi Arabistan'da artış sürüyor

İlk çeyreğin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, petrol dışı ekonomik aktivitede güçlü artışlar kaydetmeyi sürdürürken Katar'da da büyüme hızlandı.

Mısır ve Lübnan'da üretimin azalmaya devam etmesi, Orta Doğu'daki görece olumsuz gelişmeler olarak dikkati çekti. Ancak söz konusu düşüşler sırasıyla beş ve yedi ayın en ılımlı düzeylerinde gerçekleşti.

Yılın başlarında salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte Çin ekonomisinde gözlenen toparlanma, mart ayında da devam etti ve üretim geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek oranda arttı.

Benzer şekilde, Rusya'daki büyüme iki buçuk yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. BRIC ekonomileri için olumlu geçen mart ayında Hindistan ekonomik aktivitede yine güçlü bir genişleme kaydederken, Brezilya ise son beş ayda ilk kez büyümeye geçti.

Nijerya'da nakit krizi ekonomik aktivite üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam etti. Şubatta olduğu gibi mart ayında da üretimdeki düşüş, anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde açık ara en yüksek hızda gerçekleşti.

Mart ayı verilerini değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti: “Küresel talepteki toparlanmanın hızlanma sinyalleri vermesiyle birlikte Türk imalatçılarının ihracat ikliminde yaklaşık bir yıla yakın dönemin en belirgin iyileşmesi gerçekleşti. Avrupa’nın imalat sektöründe devam eden zayıflıklara rağmen en büyük 10 ihracat pazarının sekizinde üretim mart ayında artış kaydetti. Bu gelişmeler, firmaların önümüzdeki aylarda üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temel üzerinde ikinci çeyreğe başladığına işaret ediyor.”