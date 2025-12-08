İhracat iklimi kasımda değişim göstermedi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin kasım ayı sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşme, 50'nin altındaki değerler ise bozulma olduğunu gösteriyor.

Sonuçlara göre, ekimde 52,4 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi kasımda da değişim göstermeyerek 52,4 düzeyinde kaldı ve ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Son iki ayın verileri, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek düzeyinde yer aldı. Kasımda Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite büyüme kaydetti.

En büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim üst üste 6'ncı ay genişlemekle birlikte söz konusu artış ılımlı düzeyde gerçekleşti. ABD'de ise büyüme ivme kaybetmesine karşın dirençli seyrini korurken, Birleşik Krallık'ta çok sınırlı bir üretim artışı görüldü.

İtalya, İspanya ve Hollanda'da ekonomik aktivite belirgin bir şekilde yükseldi. İtalya'da genişleme Nisan 2023'ten bu yana en yüksek (Mart 2024 ile aynı) oranda kaydedildi.

En büyük 10 ihracat pazarı içerisinde yalnızca Fransa ve Romanya'nın üretimi azaldı. Öte yandan, Fransa'nın üretimindeki düşüş çok hafif seyretti ve son 15 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

Romanya'da ise imalat sektörü belirgin bir düşüş yaşadı ve üretimde mart ayından bu yana en sert daralma kaydedildi. Orta ve Doğu Avrupa'nın diğer bölgeleri de kasım ayında zorlu faaliyet koşullarıyla karşılaştı. Çekya, Polonya ve Kazakistan'da üretim hacmi geriledi.

En güçlü büyüme Suudi Arabistan'da

Kasımda anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme Suudi Arabistan'da gerçekleşirken, bu ülkeyi Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti. BAE'de petrol dışı ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en hızlı artışını kaydetti. Öte yandan, kasımda en sert üretim kaybı ise Meksika'da gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Kanada ve Romanya takip etti.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarlarının çoğunluğu kasım ayında büyüme bölgesinde yer aldı ve bu durum 2025 yılının sonuna yaklaşılırken talep koşullarını destekledi. Bu ivme sürdürülebilir ve hatta yeni yılın başında daha da güçlenirse, 2026'ya ihracat performansı açısından pozitif bir başlangıç yapılması mümkün görünüyor."