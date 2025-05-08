İhracat ikliminde 5 ayın en düşük ivmesi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mart ayındaki 51,5’lik seviyesinden hafif bir düşüşle nisanda 50,8 olarak gerçekleşti ve dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Böylece Ocak 2024’te başlayan güçlenme eğilimi devam etse de nisan verisi son beş ayın en düşük ivmesine karşılık geliyor.

Almanya’da üretim yeniden düşüş gösterdi

Yüzde 8’lik payı ile Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim, martta son 10 ayın ilk artışını kaydettikten sonra nisanda yeniden düşüş gösterdi. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta da ekonomik aktivite nisan ayında yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez azaldı. Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’de ise nispeten daha olumlu bir seyir izlendi ve üretim ikinci çeyreğin başında genişlemeye devam etti. Öte yandan, büyüme ılımlı düzeyde ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Nisan ayında büyümenin yavaşladığı diğer önemli pazarlar arasında İspanya ve Hollanda yer aldı. Diğer taraftan, İtalya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü kez aylık bazda artış kaydetti ve bu artış yaklaşık son bir yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Fransa, Romanya ve Rusya’da ise üretim azaldı.

Orta Doğu, büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürdü

Orta Doğu, ikinci çeyrek başında büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite marttaki ivmesini koruyarak hızlı bir şekilde artmaya devam etti. PMI verileri açıklanan ülkeler içerisinde en hızlı büyüme Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Kuveyt’te de belirgin bir iyileşme kaydedilirken, üretimin Katar’da hafif çapta arttığı, Lübnan ve Mısır’da ise düştüğü gözlendi. Nisan ayında ekonomik aktivitede en keskin düşüş Kanada’da yaşanırken, bu ülkeyi az farkla Meksika takip etti. Her iki ekonomide de veriler gümrük vergilerinin etkilerini yansıttı. Vietnam ve Endonezya'da belirgin ivme kaybı görülürken, Myanmar’da ise üretim mart sonunda meydana gelen depremin etkisiyle gerileme kaydetti.