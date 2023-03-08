İhracat ikliminde haziran ayından bu yana ilk iyileşme

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Şubat 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocakta 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi şubatta 51,7’ye yükselerek eşik değer 50,0’ın üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022’den bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti. Geçen yılın son aylarında, ABD ve birçok Avrupa ekonomisinde yaşanan üretim daralmaları ön plana çıkmıştı. Ancak son veriler bu önemli ihracat pazarlarının gidişatında olumlu yönde bir dönüşe işaret etti.

ABD’de yedi ayın ardından ilk artış

ABD’de ekonomik aktivite yedi aylık düşüş sürecinin ardından şubat ayında artış kaydetti. Benzer şekilde, birçok Avrupa pazarında ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti. Türk imalat ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim son sekiz ayda ilk kez artış kaydetti. Birleşik Krallık’ta altı ay, Fransa’da ise dört ay süren daralma dönemleri sona erdi ve her iki ülke de yeniden büyümeye geçti.

İtalya ve İspanya, şubat ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Her iki ekonomide de üretim üst üste ikinci ay arttı ve büyüme ocak ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti. Rusya’da ekonomik aktivite geçen yılın eylül ayından beri ilk kez artış kaydetti.

Orta Doğu talepteki büyümenin ana kaynağı

Orta Doğu, ilk çeyrek ortasında talepteki büyümenin ana kaynağı olmaya devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan’da büyüme hız kazandı. Katar’da üretim yeniden büyümeye geçerken Mısır ve Lübnan’da ise daralma hız kesti. Çin’de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ekonomik aktivitedeki toparlanmanın devam etmesini sağladı. Üretim üst üste ikinci ay artış kaydederken büyüme geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. Şubat ayında anket kapsamında takip edilen ekonomiler içerisinde en keskin daralma, nakit sıkıntılarının iktisadi faaliyetleri ciddi şekilde olumsuz etkilediği Nijerya’da yaşandı. Bu ülkede üretim, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek oranda geriledi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “2023 yılının başında küresel ekonomik ortamın, 2022 yılının sonuna kıyasla ve beklentilere göre daha olumlu seyretmesi, Türk imalat ihracatçılarına destek sağlıyor. Önemli Avrupa pazarlarının ve ABD’nin yeniden büyümeye geçmesi son anket döneminin cesaret verici gelişmesi olurken Çin ekonomisinin yeniden açılması da önümüzdeki aylarda küresel talebin güçlenmesine yardımcı olacaktır.”