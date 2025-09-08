İhracat iklimindeki aralıksız 20 aydır güçlenme

Türk imalat sektörünün 10 büyük ihracat pazarının çoğunluğunda üretim arttı. Toplam ihracatın yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Almanya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay sınırlı büyüme gösterdi. ABD’de üretim bir kez daha belirgin bir artış sergiledi. Birleşik Krallık’ta da ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en belirgin artışını kaydetti. Rusya’da ekonomik aktivite gerilemekle birlikte bozulma temmuz ayına göre hafifledi. BAE’de petrol dışı ekonomi ağustosta güçlü bir şekilde genişlemeyi sürdürdü.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuzda 51,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 51,9’a yükseldi. Bu veri, dış talep koşullarındaki iyileşmenin ılımlı olmakla birlikte Mayıs 2024’ten bu yana en güçlü düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Ayrıca, ihracat iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 20’nci aya ulaştı.

Büyük ihracat pazarlarının çoğunda üretim arttı

Türk imalat sektörünün on büyük ihracat pazarının çoğunluğunda üretim artış kaydetti. Toplam ihracatın yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Almanya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay sınırlı büyüme gösterdi ancak diğer ülkelerde büyüme daha güçlü seyretti. ABD’de üretim bir kez daha belirgin bir artış sergiledi ve büyüme hızı temmuzdaki yedi aylık zirvenin çok hafif altında gerçekleşti. Birleşik Krallık’ta da ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en belirgin artışını kaydetti. Euro Bölgesi’nde İtalya, İspanya ve Hollanda'nın üretimi artmaya devam ederken, özellikle Hollanda’daki artışın Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek hıza ulaşması dikkat çekti. Fransa’da ise nispeten zayıf bir görünüm ortaya çıktı. Bu ülkede üretim ağustosta üst üste ikinci ay daralma kaydetti. Öte yandan söz konusu daralma oldukça hafif düzeyde ve mevcut yavaşlama döneminin en düşük hızında kaydedildi. Romanya ve Rusya’da da ekonomik aktivite gerilemekle birlikte her iki ülkede de bozulma temmuz ayına göre hafifledi.

BAE’de ekonomik büyüme genişlemeyi sürdürdü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomi ağustos ayında güçlü bir şekilde genişlemeye devam etti ve büyüme hızı son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı. Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en hızlı üretim artışı Hindistan’da kaydedildi. İmalat sanayi üretiminin belirgin şekilde azaldığı Polonya ve Tayvan ise en zayıf performans sergileyen ekonomiler oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Ağustos ayında, ABD'nin gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte uluslararası talep görünümünde belirgin bir iyileşme yaşandı. Buna bağlı olarak, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde Mayıs 2024'ten bu yana en güçlü iyileşme kaydedildi. Talep ortamındaki bu toparlanma, önümüzdeki aylarda firmaların ihracat siparişlerinin artmasına yardımcı olacaktır.”