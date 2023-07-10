İhracat iklimindeki iyileşme hız kesti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, mayıstaki 52,3 düzeyinden 51,1’e gerilemesi, talep koşullarındaki güçlenmenin ılımlı seyrettiğini ve beş aydır devam eden iyileşme döneminin en düşük hızında olduğunu gösterdi.

Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivite, imalat ve inşaat sektörlerindeki küçülme ile hizmet sektöründeki büyümenin birbirini dengelemesi sonucu haziranda değişim göstermedi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Polonya gibi diğer bazı Avrupa ekonomilerinde de üretim düşüş kaydederken, anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en belirgin daralmalar Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da ölçüldü. Birleşik Krallık, İspanya ve Yunanistan, ikinci çeyreğin sonunda üretim artışı sağlamaya devam etti ancak söz konusu üç ülkede de büyüme hız kesti. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde de ekonomik büyüme ivme kaybederek mart ayından bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Orta Doğu, Çin ve Hindistan’da büyüme güçlü

Haziranda Orta Doğu, Türk ihracatçıları için talep artışının ana kaynağı olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde son 10 ayın en güçlü ekonomik aktivite artışı yaşandı. Anket kapsamındaki ülkeler içinde en güçlü genişleme ise Mart 2015’ten bu yana en yüksek hızda büyüyen Suudi Arabistan’da kaydedildi.

Katar’da da üretim güçlü bir şekilde artarken Lübnan ise 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez büyüme sağladı. Anket kapsamında takip edilen bölge ekonomileri içerisinde aktivitenin daraldığı tek ülke Mısır oldu.

Rusya’da üretim artışı güçlü ve son 3 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken Hindistan’da ekonomik aktivite hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. Brezilya ve Çin’in de üretimini artırmasıyla birlikte BRIC ülkelerinin tamamı genişleme bölgesinde kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalatçılarının ihracat iklimi haziran ayında da iyileşmeye devam etmiş olmakla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri, dış talepteki güçlenme eğiliminin uzun süreli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Diğer yandan, hiçbir yavaşlama işaretinin görülmediği tek bölge olan Orta Doğu, dünyanın diğer bölgelerinin hız kaybettiği bir dönemde önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.