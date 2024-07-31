İhracat kredi desteğinde kullanım arttı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Özel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasında kefalet desteği veren Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) Hazine destekli kefalet programlarında sayı azalsa da kullandırılan kredi miktarında artış sürüyor. KGF’nin, ikisi uluslararası kuruluşlar kaynaklı olmak üzere toplam 9 kredi destek programı yürürlükte. Bunlardan deprem ve ihracata yönelik destekleri içeren 4 programda kullanım oranları diğer kalemlerin üzerinde. Yürürlükteki 9 programın toplam kullandırılabilir kredi limiti yılbaşında 110 milyar 680 milyon lira seviyesindeyken, Temmuz ayı itibarıyla 15.4 milyar liralık artışla 126 milyar 94 milyon liraya çıkarıldı. Bu dönemde kullanılan kredi miktarı ise 20 milyar 572 milyon lira artarak 52 milyar 877 milyon liraya çıktı.

İhracat kredilerinde kullanım hızlandı

KGF programlarında ihracata yönelik ‘İhracat destek’ ve ‘İGE A.Ş’ olmak üzere iki ayrı kalem bulunuyor. Bunlardan ihracat desek kaleminden yılbaşından bu yana kullanım 7 milyar 854 milyon lira arttı ve toplam tutar 8 milyar 900 milyon liraya çıktı. İGE A.Ş desteği ise 8 milyar 441 milyon liralık artışla 13 milyar 196 milyon liraya yükseldi.

Deprem limiti 7.9 milyar lira artırıldı, talep sınırlı kaldı

KGF’nin deprem işletme ve deprem yatırım olmak üzere iki kalemde verdiği destekler için açılan limit yılbaşından bu yana 7.9 milyar lira arttı. Deprem işletme kredisinin limiti 16 milyar 961 milyon liradan, 22 milyar 614 milyar liraya çıktı. Deprem yatırım kredisinin limiti ise 5 milyar 654 milyon liradan, 7 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Buna karşılık yılbaşından bu yana deprem işletme kredisi kullanımı 337 milyon lira artarak 12 milyar 762 milyon liraya, deprem yatırım kredisinin limiti ise 551 milyon lira artarak 48 milyar 806 milyon liraya çıktı.