İhracat miktarı ve birim fiyatları zirve yaptı

TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi sonuçlarına göre, metal sanayi ihracat miktar endeksi, Kasım ayındaki yüzde 13’lük sert düşüşün ardından Aralık ayında yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kasım ayında 121,7 puana gerileyen endeks, Aralık ayında yüzde 3,5 artışla 126,0 puan seviyesine yükseldi. Böylece endeks, yılı 2025 Ocak ayı seviyesi olan 125,2 puanın üzerinde tamamlayarak yıllık bazda yüzde 0,64 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi kasım kayıplarını telafi etti

Ton bazında ihracat verileri de toparlanmayı teyit etti. Kasım ayında 223 bin 426 ton olan metal sanayi ihracatı, Aralık ayında 231.246 tona yükseldi. Sektör, 2025 yılını ortalama 220 bin ton seviyelerinin üzerinde kapatmayı başardı.

İhracat miktarındaki artışa eşlik eden birim fiyat yükselişi, değer endeksine de olumlu yansıdı. Kasım ayında 1 milyar 68 milyon dolara gerileyen metal sanayi ihracatı, Aralık ayında yüzde 5,6 artışla 1 milyar 128 milyon dolara ulaştı.

Değer endeksi ise Kasım ayındaki 155,7 puan seviyesinden Aralık sonunda 164,4 puana yükseldi. Son bir yılda değer endeksinde kaydedilen yüzde 9,6’lık artışın, ağırlıklı olarak miktardan ziyade birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığı görüldü.

Birim fiyatlar yılın zirvesini gördü

2025 yılı boyunca dalgalı bir seyir izleyen ihracat birim fiyatları, yılın son ayında zirve seviyeye ulaştı. Kasım ayında 4,78 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, Aralık ayında yüzde 2,1 artışla 4,88 dolar/kg seviyesine yükseldi.

Eylül ayından itibaren hissedilen arz eksikliği, son üç aydır metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ancak İDDMİB raporuna göre, dünya ekonomisinin 2026–2029 dönemine ilişkin projeksiyonlarında görülen zayıflık, bu fiyat artışlarının kalıcı olmayabileceğine ve yatay bir seyre dönüş ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Alt sektörlerde genel görünüm

Aralık ayında alt sektörlerin genelinde toparlanma eğilimi öne çıktı. Hırdavat sektöründe miktar endeksi 110,0 puandan 117,2 puana, değer endeksi ise 140,2 puandan 164,0 puana yükselerek güçlü bir yıl kapanışı gerçekleştirdi. Mutfak Eşyaları sektöründe Kasım ayındaki düşüşün ardından miktar endeksi 89,8’den 100,7’ye çıkarak toparlandı. Armatürde miktar endeksi yatay bir seyirle 109,5’ten 109,9’a sınırlı bir artış gösterirken, değer endeksi 151,1 puana yükseldi. Bakır ve Alüminyumda ise miktar endekslerinde sınırlı gevşemeler görülmesine rağmen (Bakır: 96,7 / Alüminyum: 140,0), artan birim fiyatların etkisiyle her iki sektörün de ihracat değer endeksleri yükseldi. Bakırda ortalama birim fiyat 11,87 dolar/kg ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Tekelioğlu: İhracat birim fiyatlarındaki artış çok önemli

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Aralık ayı verilerinin sektör açısından önemli sinyaller verdiğini belirterek, “Kasım ayında yaşanan sert gerilemenin ardından Aralık ayında hem miktar hem de değer bazında kaydedilen toparlanma, metal sanayimizin dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle ihracat birim fiyatlarının yılın en yüksek seviyesine ulaşması, katma değerli üretim hedeflerimiz açısından son derece kıymetli bir gelişme.” dedi.

Tecdelioğlu, 2026 ve sonrasına ilişkin beklentilere de dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Küresel ekonomide 2026–2029 dönemine yönelik durağanlık öngörüleri devam etse de, bu süreci Türkiye metal sanayisi için bir yeniden konumlanma fırsatı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, birim ihracat değerini kalıcı şekilde artıran, alt sektörlerde katma değeri güçlendiren ve pazar çeşitliliğini genişleten bir ihracat yapısını tesis etmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılında da metal sanayimizin rekabet gücünü daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.”