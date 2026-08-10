İhracat pazarlarında 8 ayın en güçlü iyileşmesi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi’nin Temmuz 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Haziran ayında 50,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, temmuzda 52,2’ye yükselerek ihracat pazarlarında talep koşullarının ılımlı şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu, aynı zamanda son sekiz ayın en belirgin iyileşmesi oldu. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlendi. Temmuzda Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından sekizinde ekonomik aktivite arttı. En büyük pazar konumundaki Almanya'da üretim, ılımlı düzeyde de olsa son dört ayda ilk kez büyüme kaydetti. Birleşik Krallık ise yeniden genişlemeye geçti. Bu iki ülkeye yapılan ihracat, Türk imalat sektörünün toplam ihracatının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

ABD’de büyüme son dokuz ayın en yüksek hızında

ABD’de ise ekonomik aktivite belirgin şekilde arttı ve büyüme son dokuz ayın en yüksek hızına ulaştı. İtalya'da büyüme son sekiz ayın en yüksek oranında gerçekleşirken, İspanya'da da güçlü seyrederek son bir buçuk yılın en yüksek hızında ölçüldü. Temmuzda büyümenin hızlandığı diğer ekonomiler arasında Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Her iki ülkede de ekonomik aktivite belirgin şekilde ve Haziran'a göre biraz daha hızlı artış gösterdi. Romanya'da imalat sanayi üretimi, üçüncü çeyreğe ılımlı bir artışla başlayarak 25 aylık daralma dönemine son verdi. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarı arasında yalnızca Fransa ve Polonya’da ekonomik aktivite geriledi. Öte yandan, her iki ülkede de düşüş hazirana göre hız kesti. Anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisinde en sert üretim daralması Mısır’da kaydedildi. Ancak söz konusu daralma, mart ayından bu yana en ılımlı düzeyde gerçekleşti. Buna karşılık, üretimdeki en hızlı artış ise Uganda'da kaydedildi.

Bu ülkeyi Tayland ve Singapur yakından takip etti. Ancak üç ekonominin de Türk imalat sanayi ihracatındaki payı oldukça küçük durumda bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türkiye'nin bazı ana ihracat pazarlarından gelen büyüme sinyalleri, küresel ekonominin yılın ikinci yarısına olumlu başladığını açıkça gösteriyor. Önemli ihracat pazarlarının çoğunda ekonomik aktivite temmuzda ya yeniden artışa geçti ya da önceki aya göre ivme kazandı. Bu gelişmeler, imalatçılara yeni iş almak açısından daha fazla fırsat sundu. Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin devam eden belirsizlik, önümüzdeki aylarda görünümün daha değişken olabileceğine işaret ediyor.