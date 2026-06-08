İhracat pazarlarında güçlenme eğilimi 29. aya ulaştı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi’nin Mayıs 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Nisan ayında 50,2 düzeyinde bulunan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, mayısta hafif artışla 50,3’e yükseldi ve mart ayındaki seviyesine geri döndü. Böylece endeks, son aylarda olduğu gibi dış pazarlardaki talep koşullarında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Öte yandan, ihracat pazarları iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 29’uncu aya ulaştı.

Avrupa pazarları zayıf, ABD’de ekonomik aktivite yükselişte

Mayıs ayında bazı Avrupa pazarları zayıflık belirtileri gösterdi. Euro Bölgesi’nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’da üretim azalmaya devam etti. Fransa’daki düşüş Ocak 2024’ten bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi. Birleşik Krallık’ta da üretim mayıs ayında yeniden düşüşe geçti. Bu üç ekonomi, Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 19’unu oluşturuyor. Romanya ve Rusya’da da üretim daralırken İtalya ve İspanya’da ise oldukça sınırlı bir büyüme gözlendi. ABD’de ekonomik aktivite mayıs ayında artmaya devam etti ve mevcut genişleme süreci 40’ıncı aya ulaştı. Bununla birlikte, büyüme ılımlı düzeyde ve nisan ayına göre daha düşük oranda gerçekleşti.

BAE’de petrol dışı üretimde güçlü büyüme

Bölgede başlayan savaşın yol açtığı aksamaların ardından, Orta Doğu’da toparlanma işaretleri devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı üretim son üç ayın en güçlü büyümesini kaydederken, Suudi Arabistan’da da genişleme hız kazandı. Mısır, Kuveyt, Lübnan ve Katar’da ise üretimdeki düşüş bir önceki anket dönemine göre daha ılımlı gerçekleşti.

Mayıs ayında PMI verisi kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı Singapur’da kaydedilirken, bu ülkeyi küçük bir farkla Hindistan takip etti.

Ekonomik aktivitede en sert düşüş, keskin maliyet artışlarına bağlı olarak Kenya’da gerçekleşti. Ancak bu ülke Türk imalat sanayi ihracatının yalnızca yüzde 0,1’ini oluşturuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Mayıs’ta ihracat pazarlarında talep koşullarının genel olarak istikrarlı seyretmesi, Türk imalat sanayi ihracatı açısından önemli bölgesel pazarlarda ortaya çıkan farklı eğilimleri gölgede bıraktı. Avrupa’da zayıflık belirtileri artarken, Almanya ve Fransa’nın ardından Birleşik Krallık’ta da üretimin daralması dikkat çekti. Birçok ekonominin hızlı fiyat artışları nedeniyle zorlandığı bölgede şimdilik zayıf bir büyüme görünümü söz konusu. Orta Doğu ekonomilerinde ise daha olumlu bir tablo ortaya çıktı ve Şubat ayı sonunda patlak veren savaşın ardından Mayıs’ta toparlanma sinyalleri gözlendi. Bununla birlikte, genel olarak bakıldığında, jeopolitik sorunların en azından yakın vadede uluslararası talebi sınırlamaya devam edeceği öngörülüyor.”