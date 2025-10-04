İhracat rekortmeni dev tekstil markası iflas etti! Sektör tedirgin

Mahkemenin, 30 Nisan 2024 tarihinde geçici mühlet kararı verdiği Karbel Tekstil iflastan kurtulamadı.

İstanbul'da üretim yapan neredeyse üretiminin tamamını çok sayıda ülkeye ihraç eden Karbel Tekstil iflası sektördü tedirginlikle karşılandı.

Karbel yılda 5 milyona yakın gömlek üretim yapıyor ve önemli bir miktarını Avrupa ülkelerine ve ABD'ye satıyordu.

Dev firma geçen yıl girdiği konkondato sürecini tamamlayamayınca mahkeme iflas kararı verdi. Şirket üzerinde koruma ve tedbir kararları kaldırıldı.

Mahkemenin iflas ilan metni

T.C.

İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/281

İLAN

Konkordato talebinde bulunan davacılar KARBEL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato Tasdiki davası nedeniyle;

25/09/2025 tarihli duruşmada ;

''Konkordatonun tasdiki talebinin reddine,

Davacı borçlular İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 271*** sicil numarasına kayıtlı KARBEL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 710*** sicil numarasına kayıtlı KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen geçici mühlet, kesin mühlet ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına,

Konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine, komiser heyetine görev süresiyle orantılı olarak aylık ücretinin ödenmesine, komiser heyetinin görevine son verildiğinin İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,



İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 271*** sicil numarasına kayıtlı KARBEL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 710*** sicil numarasına kayıtlı KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İFLASINA, iflasın 25/09/2025 günü saat 16:10 itibarıyla açılmasına,

KARBEL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yönünden iflas tasfiyesinin İİK 308/2 maddesi uyarınca adi usulde yapılmasına, geçici komiserler olarak görev yapan Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi CANAN KOÇYİĞİT, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK ve İşletme Mühendisi Prof. Dr. OKTAY TAŞ'ın iflas tasfiye memuru olarak görevlendirilmesine,

KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yönünden iflas tasfiyesinin usul ekonomisi gereği İİK 308/2 maddesi uyarınca adi usulde yapılmasına, geçici komiserler olarak görev yapan Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi CANAN KOÇYİĞİT, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK ve İşletme Mühendisi Prof. Dr. OKTAY TAŞ'ın iflas tasfiye memuru olarak görevlendirilmesine,

İflas avansının İflas Müdürlüğüne gönderilmesine,

İflas kararının derhal İflas Müdürlüğüne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine,

KARBEL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordatonun tasdiki talebinin reddine ve geçici mühlet, kesin mühlet ve tüm tedbirlerin kaldırıldığına ve iflasına karar verildiğinin, İİK 166. maddesinde belirtilen usulle, Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilan edilmesine ve kararın İİK 288.maddesinde belirtilen ilgili yerlere derhal bildirilmesine'' karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29/09/2025