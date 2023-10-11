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İhracat taahhüt hesabı kapatılmamış ihracatçılara ek süre

Ticaret Bakanlığınca, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilecek.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığının hazırladığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2020 ile 11 Ekim 2023 arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilecek.

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