İhracat Talep Endeksi eşik değerin altında

TİM'in çalışmasına göre, işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmi iyileşmelere karşın, iş güveni, tüketici güveni ve enflasyon göstergelerindeki düşüş talep endeksini uzun dönem ortalamasından uzaklaştırdı.

Raporda şöyle denildi:

"İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, 2025 yılının mart ayında aylık bazda %1,3 azalış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artış ile 99,0 olmuş ve uzun dönem ortalamasının altında kalmıştır. Mart 2025'te, işsizlik ve sanayi üretimindeki kısmi iyileşmelere karşın, iş güveni, tüketici güveni ve enflasyon göstergelerindeki düşüş talep endeksini uzun dönem ortalamasından uzaklaştırmıştır.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2025 yılı mart ayında aylık bazda %0,3 azalış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0,2 artış göstererek 99,9 olmuştur. Küresel jeopolitik risklerdeki artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasının altına düşürmüştür."