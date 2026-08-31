İhracat talep endeksi eşik değerin üzerine çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı "İhracat Pazar Monitörü" aylık bültenini yayımladı. TİM İhracat Talep Endeksi, 2026 yılının temmuz ayında aylık bazda %0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artış ile 100,4 oldu ve uzun dönem ortalamasının üzerine yükseldi. Tüketici güveni ve sanayi üretimindeki gerilemelere karşın, işsizlik, iş güveni ve enflasyondaki kısmi iyileşmelerle talep endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı.

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2026 yılı temmuz ayında aylık bazda %0,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0,2 artış göstererek 99,8 oldu. Küresel jeopolitik risklerdeki yükselişe karşın ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının üzerine yükselmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ancak endeks uzun dönem ortalamasının altında seyretmeye devam etti.