İhracat ve ithalatta birim değerler arttı
TÜİK verilerine göre, ekimde ihracat birim değer endeksi yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,0 arttı.
İhracat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı
İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 arttı
İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.
İthalat miktar endeksi yüzde 3,7 azaldı
İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 arttı.
Mevsin etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 148,0 iken 2024 Ekim ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 146,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 162,6 iken 2024 yılı Ekim ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 155,1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 117,3 iken 2024 Ekim ayında yüzde 6,5 oranında artarak 124,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 123,9 iken 2024 yılı Ekim ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 121,1 oldu.
Dış ticaret haddi 2024 yılı ekim ayında 86,0 olarak gerçekleşti
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ekim ayında 86,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2024 yılı Ekim ayında 86,0 oldu.