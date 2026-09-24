İhracat ve lojistik sektörleri Logistech'te buluşuyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin ihracatta 2029 yılı için 450 milyar dolarlık hedefi, lojistik altyapısının güçlendirilmesini yeniden gündeme taşırken, ihracat ve lojistik sektörleri İzmir’de düzenlenecek LOGISTECH Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Jeopolitik riskler, savaşlar, ticaret yollarındaki kırılmalar, navlun maliyetleri, korumacılık politikaları, yeşil dönüşüm ve karbon düzenlemelerinin üretim kadar ürünün pazara hangi rotayla ve hangi maliyetle ulaştığını da belirleyici hale getirdiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, “İzmir, güçlü sanayisi, liman altyapısı, lojistik kapasitesi ve stratejik konumuyla dış ticaret trafiğimizin kritik merkezlerinden biri” dedi.

“Demiryolu bağlantıları güçlendirilmeli”

Ege Bölgesi’nin yıllık ihracatının 44 milyar dolara yaklaştığına vurgu yapan Öztürk, “İzmir’in 16 limanıyla Türkiye’de elleçlenen toplam yükün yaklaşık yüzde 17’sini, konteyner yüklerinin ise yüzde 15’ini gerçekleştirmesine rağmen mevcut potansiyelini tam olarak kullanamadığını görüyoruz. Alsancak, Aliağa–Nemrut ve Çandarlı limanlarının birlikte ele alınarak İzmir için lojistik master planı oluşturulması gerekiyor" şeklinde konuştu. Bunun yanında İzmir limanlarıyla OSB’ler arasındaki demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, "Aliağa–OSB aksının geliştirilmesi, Alsancak Limanı ile Kemalpaşa Lojistik Merkezi bağlantısının etkin hale getirilmesi ve Çandarlı Limanı’nın demiryoluyla entegre edilmesi öncelikli yatırım başlıklarımız arasında olmalı. Demiryolunun yük taşımacılığındaki payını yüzde 5’lerden yüzde 20’lere çıkaracak bir dönüşüm gerçekleştirmeden Ege’nin lojistik rekabet gücünde kalıcı bir sıçrama yaratmak kolay değil, bu husustaki çalışmaların artırılmasını oldukça önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumalıoğlu: "2022 yılından bu yana Logistech Fuarı 3 kat büyüdü"

İzmir'in 8 bin 500 yıllık liman ve ticaret kenti kimliğinin bugün de güçlü limanları, sanayisi ve geniş hinterlandıyla sürdüğünü belirten İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, "LOGISTECH, 2022 yılında 100 katılımcı ve yaklaşık 6 bin ziyaretçiyle başladı, beşinci yılında alan olarak yaklaşık üç kat büyüyerek İzmir sınırlarını aşan bir sektör buluşmasına dönüştü. Geçtiğimiz yıl 7 ülkeden 136 katılımcıyı ve 20 bine yakın sektör profesyonelini ağırladık. Çin'in Ningbo kentindeki WIFFA Expo ve İngiltere'deki Multimodal Fuarı'nda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Milli Katılım Organizasyonlarıyla fuarın uluslararası ağını da büyütüyoruz. Bu kapsamda Çin, Almanya, Azerbaycan ve Mısır'dan sektör temsilcilerini İzmir'de ağırlamayı planlıyoruz. Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık hizmet ihracatı 42,6 milyar dolar seviyesinde ve böylesine stratejik bir sektörün İzmir'de uluslararası ölçekte güçlü bir buluşma noktasına sahip olmasını önemsiyoruz. LOGISTECH'i yalnızca lojistikçilerin değil, ihracatçının da fuarı haline getirmek istiyoruz. Yeni pazarlara ulaşmak, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek, alternatif taşıma modelleri oluşturmak ve maliyetleri yönetmek isteyen ihracatçılarla lojistik hizmeti üretenleri aynı platformda buluşturmayı, Ege'nin üretim ve ihracat gücüyle lojistik sektörünü daha güçlü biçimde bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.